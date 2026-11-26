Apple soll sein System für Benachrichtigungen mit iOS 28 angeblich überarbeiten und plant laut MacRumors „signifikante Änderungen“. Das hat man von mehreren Quellen erfahren, wollte jedoch noch keine Details zu den Änderungen nennen.

Aktuell befindet sich Apple in Phase 2 (von 3) bei iOS 28 und in dieser werden die finalen Funktionen für das Update im kommenden Jahr festgelegt. Aber uns fehlen immer noch Details, denn wir wissen nur, dass Siri einen KI-Agenten bekommen soll und es ein sehr großes Update wird. Da dürfte es aber 2028 mehr Details geben.

Version 26 war also die Grundlage mit dem neuen Design, Version 27 war in diesem Jahr der Feinschliff, der endlich die neue Version von Siri mitbrachte (wenn auch nur als Beta und nicht bei uns) und 2028 gibt es zum 20. Jubiläum des iPhones vermutlich mal wieder ein größeres Upgrade für iOS. Es wäre mal wieder Zeit dafür.

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