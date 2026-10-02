Fintech

norisbank: 2,5 Prozent Zinsen und 120 Euro Wechselprämie

René Hesse
Von
norisbank-Logo

Die norisbank bietet Neukunden seit dem 1. Oktober 2026 ein Tagesgeldkonto mit 2,5 Prozent variabler Verzinsung an.

Das Tagesgeld wird im Paket mit einem Girokonto angeboten. Zusätzlich lässt sich das Top-Girokonto weiterhin mit einer Wechselprämie von 120 Euro kombinieren. Dafür müssen mindestens drei Zahlungspartner automatisiert über den Online-Kontowechselservice umgezogen werden.

norisbank kombiniert Tagesgeld mit Girokonto

Das aktuelle Angebot umfasst mehrere Leistungen:

Nach Angaben der norisbank sind mit der Karte weltweit kostenlose Bargeldauszahlungen ab 50 Euro möglich. Auch bargeldloses Bezahlen soll weltweit ohne zusätzliche Kosten möglich sein.

Zur norisbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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