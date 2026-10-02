Steam Deck 2: Liefert AMD schon Chips an Valve?

Eigentlich wollte Valve schon längst ein Steam Deck 2 parat haben, so lautete vor ein paar Jahren jedenfalls der Plan. Doch man war mit der Hardware, die in dieser Zeit kam, nicht zufrieden. Mittlerweile sagt man nur, dass ein neuer Handheld in Entwicklung ist. Wann? Unklar. Gerüchte deuten mittlerweile sogar auf 2028 hin.

Doch die Hardware im Steam Deck ist veraltet und der jüngste Preisanstieg hat die Nachfrage negativ beeinflusst. Es wäre also langsam durchaus Zeit, dass Valve ein Steam Deck 2 mit aktueller Hardware bringt. Und vielleicht liefert AMD sogar schon den passenden Chip an Valve – wenn auch momentan nur die erste Testzwecke.

Steam Deck 2 mit neuem AMD-Chip

Wie Moore’s Law is Dead und IT Home berichten liefert AMD bereits einen Chip mit dem Codenamen „AMD Gainsborough“ an einen Kunden, der speziell für diesen Kunden angepasst wurde. Dieser wird im N3P-Verfahren von TSMC gefertigt und könnte parallel mit einer neuen Ryzen Z3-Reihe bei AMD entwickelt worden sein.

Gainsborough ist der Nachname von Aerith aus Final Fantasy 7 und Aerith war der Codename für den Chip im ersten Steam Deck. Man nutzt also für Valve gerne die Codenamen des Spiels, beim OLED-Modell ist der Chip als Sephiroth bekannt. Es wäre also denkbar, dass Gainsborough der neue Chip für das Steam Deck 2 ist.

Wir können hier natürlich nur spekulieren, aber es steht eine neue Handheld-Chip-Generation an, das hat diese Woche auch eine bekannte Quelle namens Gotou verraten. Vermutlich sehen wir diese 2027. Das heißt nicht, dass Valve für 2027 ein Steam Deck 2 geplant hat, das heißt nur, dass der technische Sprung da wäre.

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