10 Euro Bonus: Decathlon startet neue Wero-Aktion

Decathlon belohnt die ersten 25.000 Wero-Bestellungen von eingeloggten Mitgliedern mit Extra-Punkten im Wert von 10 Euro.

Die Aktion läuft seit dem 1. Oktober 2026 und endet spätestens am 11. November. Voraussetzung ist eine Online-Bestellung auf decathlon.de oder in der deutschen Shopping-App. Der Käufer muss als Membership-Mitglied eingeloggt sein und Wero als Bezahlmethode verwenden.

Interessant ist das mögliche Gesamtvolumen: Jeder Member kann den Bonus bei bis zu fünf Bestellungen erhalten. Damit sind rechnerisch Membership-Gutscheine im Gesamtwert von bis zu 50 Euro pro Teilnehmer möglich.

Decathlon vergibt 5.500 Membership-Punkte pro Bestellung

Die wichtigsten Bedingungen der Wero-Aktion:

5.500 Extra-Punkte je qualifizierter Bestellung

Punkte entsprechen einem Gutschein über 10 Euro

maximal fünf Bonusgutschriften pro Member

Gutschrift innerhalb von 14 Tagen

Aktion endet nach 25.000 Transaktionen oder spätestens am 11. November

Die Punkte sind zwölf Monate gültig. Der daraus resultierende Gutschein muss im Membership-Konto manuell aktiviert werden. Einkäufe in deutschen Decathlon-Filialen nehmen nicht teil. Bei einer Retoure, einem Storno oder einer Rückabwicklung zieht Decathlon die zusätzlich vergebenen Punkte wieder ab.

Decathlon ist erst seit Juli Wero-Partner und möchte die Nutzung des Dienstes offenbar etwas ankurbeln. Das machen auch andere Händler mit verschiedenen Aktionen, derzeit beispielsweise Lidl.

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