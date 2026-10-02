10 Euro Bonus: Decathlon startet neue Wero-Aktion
Decathlon belohnt die ersten 25.000 Wero-Bestellungen von eingeloggten Mitgliedern mit Extra-Punkten im Wert von 10 Euro.
Die Aktion läuft seit dem 1. Oktober 2026 und endet spätestens am 11. November. Voraussetzung ist eine Online-Bestellung auf decathlon.de oder in der deutschen Shopping-App. Der Käufer muss als Membership-Mitglied eingeloggt sein und Wero als Bezahlmethode verwenden.
Interessant ist das mögliche Gesamtvolumen: Jeder Member kann den Bonus bei bis zu fünf Bestellungen erhalten. Damit sind rechnerisch Membership-Gutscheine im Gesamtwert von bis zu 50 Euro pro Teilnehmer möglich.
Decathlon vergibt 5.500 Membership-Punkte pro Bestellung
Die wichtigsten Bedingungen der Wero-Aktion:
- 5.500 Extra-Punkte je qualifizierter Bestellung
- Punkte entsprechen einem Gutschein über 10 Euro
- maximal fünf Bonusgutschriften pro Member
- Gutschrift innerhalb von 14 Tagen
- Aktion endet nach 25.000 Transaktionen oder spätestens am 11. November
Die Punkte sind zwölf Monate gültig. Der daraus resultierende Gutschein muss im Membership-Konto manuell aktiviert werden. Einkäufe in deutschen Decathlon-Filialen nehmen nicht teil. Bei einer Retoure, einem Storno oder einer Rückabwicklung zieht Decathlon die zusätzlich vergebenen Punkte wieder ab.
Decathlon ist erst seit Juli Wero-Partner und möchte die Nutzung des Dienstes offenbar etwas ankurbeln. Das machen auch andere Händler mit verschiedenen Aktionen, derzeit beispielsweise Lidl.
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Gerade das erste mal damit bezahlt. Allen Unkenrufen zum Trotz ist das viel schneller als Paypal und viel einfacher zumindest mit der ING. WOW