C24 Bank: Das große App-Update macht vieles neu
Die C24 Bank stattet ihre Banking-App mit Version 4.0 mit einem neuen Design, neuer Navigation und zusätzlichen Funktionen aus.
Zu den auffälligsten Änderungen gehört die überarbeitete Navigation. Cashback wandert direkt ins Hauptmenü. Zudem baut C24 die Ausgabenanalyse aus und führt einen neuen Punkte-Bereich mit exklusiven Angeboten ein.
C24 App 4.0 bringt mehr Möglichkeiten zur Personalisierung
Auch optisch legt die Bank kräftig nach. Nutzer können die App jetzt stärker an den eigenen Geschmack anpassen. Dafür stehen laut C24 mehr als 100 Wallpaper zur Auswahl.
Die wichtigsten Neuerungen der C24 App 4.0:
- überarbeitete Navigation mit Cashback im Hauptmenü
- umfangreichere Analyse der eigenen Ausgaben
- neuer Punkte-Bereich mit exklusiven Angeboten
- mehr als 100 Wallpaper zur Personalisierung
Das Update setzt damit nicht nur bei zusätzlichen Funktionen an, sondern verändert auch die Bedienung und Optik der Banking-App deutlich.
Ich nutze die C24 Bank selbst und halte die App schon länger für eine der modernsten Banking-Apps. Besonders gelungen finde ich, dass sie sich optisch an den Vorgaben des jeweiligen Systems orientiert, dabei aber einen eigenen Charakter behält. Version 4.0 setzt diesen Weg konsequent fort. Für mich ist das eine richtig gute Weiterentwicklung.
C24 bietet Gratis-Girokonto und Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
- Die C24 Bank zahlt weiterhin 75 Euro Bonus für einen Kontowechsel
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und anderen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.
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Alles schön und gut aber wo bleibt das Depot? Ich hätte gerne alles bei einer Bank
Die neue Theme-Engine gefällt mir richtig gut. Gibt dem Ganzen echt einen besonderen Touch. 😍
Ansonsten gefällt mir der überarbeitete Analyse-Bereich auf den ersten Blick, wobei ich den in der Vergangenheit eher seltener genutzt hatte. Kommt mir stellenweise fast so vor, als ob da FinanzGuru Pate stand – was jetzt per se keine schlechte Sache ist, in meinen Augen.
Mal schauen, wie sich das Update im weiteren Alltag so handhaben lässt.
Bin seit über zwei Jahren extrem zufrieden mit der Bank, klare Empfehlung
Ich habe mir jetzt auch mal ein C24 Konto angelegt. Hauptkonto weiterhin DKB. @Rene: Da bist du ähnlich unterwegs?
Das C24 als Hauptkonto würde ich mich jetzt aber noch nicht wirklich trauen, dafür habe ich da zuviel „komische“ Sachen zu gelesen, also Kontokündigungen und auch einschreiten der BaFin.
Also bei mir ist zumindest im privaten Bereich C24 das Hauptkonto geworden. Ich hab auch eine Weile lang probiert und die Umstellung Stück für Stück gemacht, aber es bietet einfach ein extrem gutes Paket und funktioniert zuverlässig.
Ich habe C24 schon etwas länger, nur wegen der kostenlosen Girocard eröffnet.
DKB als Hautpkonto noch viel länger.
Hatte schon begonnen alles auf C24 umzustellen, weil ich mir dachte wozu brauche ich die DKB noch.
Und dann habe ich wie du von Vorfällen gelesen.
Mittlerweile ist alles wieder auf DKB, bis aufs Kindergeld. Dadurch wird es befüllt falls die Girocard mal zum Einsatz kommen muss.
Mit Echtzeitüberweisung kann man ja schnell Guthaben hin und her schieben falls notwendig.
Eine Falle gibt es allerdings bei C24.
Girocard Zahlungen die per ELV, also Unterschrift statt PIN, stattfinden werden immer vom Hauptkonto abgebucht.
Das hatte ich vor ein paar Wochen nicht mehr im Kopf, auf dem Poket war genug Guthaben, auf dem Hauptkonto nicht. Also platzte die Abbuchung, da ich auch keinen Dispo habe. Das naträgliche Zahlen per Überweisung hat mich knapp 10€ Gebühren gekostet.