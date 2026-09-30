C24 Bank: Das große App-Update macht vieles neu

Die C24 Bank stattet ihre Banking-App mit Version 4.0 mit einem neuen Design, neuer Navigation und zusätzlichen Funktionen aus.

Zu den auffälligsten Änderungen gehört die überarbeitete Navigation. Cashback wandert direkt ins Hauptmenü. Zudem baut C24 die Ausgabenanalyse aus und führt einen neuen Punkte-Bereich mit exklusiven Angeboten ein.

C24 App 4.0 bringt mehr Möglichkeiten zur Personalisierung

Auch optisch legt die Bank kräftig nach. Nutzer können die App jetzt stärker an den eigenen Geschmack anpassen. Dafür stehen laut C24 mehr als 100 Wallpaper zur Auswahl.

Die wichtigsten Neuerungen der C24 App 4.0:

überarbeitete Navigation mit Cashback im Hauptmenü

umfangreichere Analyse der eigenen Ausgaben

neuer Punkte-Bereich mit exklusiven Angeboten

mehr als 100 Wallpaper zur Personalisierung

Das Update setzt damit nicht nur bei zusätzlichen Funktionen an, sondern verändert auch die Bedienung und Optik der Banking-App deutlich.

Ich nutze die C24 Bank selbst und halte die App schon länger für eine der modernsten Banking-Apps. Besonders gelungen finde ich, dass sie sich optisch an den Vorgaben des jeweiligen Systems orientiert, dabei aber einen eigenen Charakter behält. Version 4.0 setzt diesen Weg konsequent fort. Für mich ist das eine richtig gute Weiterentwicklung.

C24 bietet Gratis-Girokonto und Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Die C24 Bank zahlt weiterhin 75 Euro Bonus für einen Kontowechsel

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und anderen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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