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Tomorrow mit Tagesgeld-Zinserhöhung

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Tomorrow bietet neuen Kunden, die im August ein Konto eröffnen, einen Zinssatz von 3,1 % p. a. auf das Tagesgeldkonto. Dieser Zinssatz gilt für die ersten 90 Tage nach Kontoeröffnung und maximal für 50.000 Euro Guthaben. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine deutsche Steuer-ID.

Bestandskunden mit einem aktiven Kontomodell Change oder Zero erhalten Zinsen von 0,75 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 Euro. Für Verbraucher, die kurzfristig höhere Zinsen suchen, könnte sich die Aktion lohnen.

Die Details:

Der Zinssatz von 3,1 % p.a. gilt für Neukund*innen, die ihr Tomorrow Konto sowie ihr Tagesgeldkonto zwischen 01.08. bis 31.08.2026 eröffnen, für die ersten 90 Tage nach Eröffnung auf Guthaben bis 50.000 €. Außerhalb des Aktionszeitraums gilt der reguläre Zinssatz deines gewählten Kontomodells. Nur mit deutscher Steuer-ID. Now Kund*innen, die ihr Konto vor dem 19.02.2025 eröffnet haben, können kein Tagesgeldkonto eröffnen.

Zu den Tomorrow Kontomodellen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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