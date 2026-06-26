Nothing Phone: Juni Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht

Das Unternehmen Nothing hat soeben das Juni Firmware-Update für zahlreiche Smartphone-Modelle veröffentlicht, nachdem das Update letzte Woche bereits für das Nothing Phone 3 erschienen war. Das Update sollte für Besitzer eines Nothing Phone 2a, 2a Plus, 3a oder 3a Pro bereits weitgehend verfügbar sein.

Zu den Verbesserungen gehören unter anderem eine optimierte Systemstabilität, das Juni-Sicherheitsupdate und die Funktion „Depth Effect“ im Sperrbildschirm. Die Release Notes sind für alle Smartphone-Modelle weitgehend gleich, da es sich eher um ein Firmware-Update handelt, welches alle unterstützten Modelle auf den gleichen Stand bringt.

Wer mehr Änderungen und neue Funktionen erwartet, muss sich auf Nothing OS 5.0 gedulden. Dieses soll schon bald im Rahmen eines Beta-Testprogramms starten. Einen genauen Starttermin hat das Unternehmen bisher jedoch nicht genannt.

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