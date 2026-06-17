Nothing OS 5.0: Beta-Testprogramm wird wohl bald starten

Das Unternehmen Nothing hat in den letzten Jahren ein beachtliches Produktsortiment rund um Smartphones aufgebaut. Zuletzt wurden neben dem Nothing Phone 3, das ohne Nachfolger für dieses Jahr bleibt, auch die Modelle Nothing Phone 4a und Nothing Phone 4a Pro angekündigt und veröffentlicht.

In Sachen Software soll nun auch einiges Neues gezeigt werden und dabei wird nun erstmals die nächste große Version von Nothing OS erwähnt. Wie erwartet wird die neue Version die Versionsnummer 5.0 tragen und höchstwahrscheinlich auf Android 17 basieren.

Weitere Details sind noch nicht bekannt, sollen laut Nothing aber bald folgen. Wahrscheinlich wird es wieder ein Beta-Testprogramm wie bei Nothing OS 4.0 geben, bei dem die neue Version umfassend getestet werden kann.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗