Nothing: Produkt-Sortiment dank MediaMarkt-Saturn-Aktion stark vergünstigt

Bekanntermaßen läuft im Moment eine große „Mehrwertsteuer“-Aktion bei MediaMarkt & Saturn, bei der registrierte myMediaMarkt- oder mySaturn-Kunden eine Ermäßigung in Höhe des enthaltenen Mehrwertsteueranteils (etwa 15,966 Prozent des Kaufpreises) auf ausgewählte Produkte erhalten.

Dazu zählt auch das Produktsortiment des Unternehmens Nothing, bei dem sich durchaus ein Schnäppchen machen lässt. An der Aktion nehmen nicht nur Smartphones aus dem Hause Nothing teil, sondern auch verschiedene Audio-Produkte wie die Nothing Ear 3 oder die Over-Ear-Kopfhörer Nothing Headphones (a).

Eine Liste aller teilnehmenden Produkte habe ich euch zusammengestellt:

Besonders die Nothing Headphones (a) haben es mir angetan. Für den Preis sind sie wirklich gut. In den Testberichten aus der Szene liest man nur Gutes, wobei besonders die lange Akkulaufzeit positiv hervorgehoben wird. Eventuell werde ich mir die Over-Ear-Kopfhörer am Wochenende spontan kaufen.

Zu den Nothing-Produkten bei MediaMarkt →

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