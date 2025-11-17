News

Nothing startet Black-Friday-Rabatte in Deutschland

Nothing startet seine Black-Friday-Rabatte in Deutschland mit bis zu 200 Euro Nachlass auf Smartphones und Audio.

Nothing kündigt zeitlich befristete Black-Friday-Angebote ab dem 17. November an und verweist auf Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht. Im Fokus stehen das Phone (3), die Modelle Phone (3a)/(3a) Pro sowie Audio-Produkte Headphone (1), Ear (3), Ear und Ear (a).

Für das Phone (3) werden 549 € für 12/256 GB (statt 799 €) und 649 € für 16/512 GB (statt 899 €) genannt, was den maximalen Nachlass von 200 € abbildet. Ergänzend listet Nothing das Phone (3a) mit 8/128 GB für 259 € (statt 329 €) und 12/256 GB für 309 € (statt 379 €) sowie das Phone (3a) Pro 12/256 GB für 379 € (statt 459 €).

Nothing Black-Friday-Rabatte auch im Audio-Segment

Im Audio-Segment werden Headphone (1) für 229 € (statt 299 €) und Ear (3) für 139 € (statt 179 €) ausgewiesen. Zudem sind Ear für 89 € (statt 149 €) und Ear (a) für 59 € (statt 99 €) gelistet.

Kernpunkte der Aktion

  • Start: 17. November; Dauer: kurze Zeit, solange Vorrat reicht, laut Hersteller
  • Phone (3): -200 € auf 549 € bzw. 649 €, laut Angebotsübersicht
  • Audio: Headphone (1) 229 €, Ear (3) 139 €, Ear 89 €, Ear (a) 59 €
  • UVP-Referenzen bestätigen Ausgangspreise, Preisvergleich ratsam

