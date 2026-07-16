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OnePlus verlässt offiziell den deutschen Markt

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Es hat sich immer wieder angedeutet und diese Woche wurde klar, dass man sich bei Oppo noch heute von OnePlus in Europa und den USA trennen wird. Die Marke zieht sich also zurück und vermutlich ab 2027 auch in Indien, was man aber noch nicht bestätigen wollte. In China bleibt OnePlus aktiv. Noch, ob sich das aber lohnt?

Besitzer eines OnePlus werden demnächst ein Update bekommen, welches alle Modelle auf ColorOS bringt, das OS von Oppo. OxygenOS wird eingestellt. Man muss nicht wechseln, aber bekommt dann keine Updates in Zukunft. Der Support für OnePlus-Smartphones soll also noch eine Weile bleiben (unklar, wie lange).

Es war uns eine Ehre, diesen Weg mit euch gemeinsam zu gehen. Vielen Dank für euer Vertrauen, eure Leidenschaft und dafür, dass ihr ein wesentlicher Bestandteil der Produkte seid, die wir gemeinsam entwickelt haben.

OnePlus

Der OnePlus Store in Europa bleibt vorerst online, so das Unternehmen in einem FAQ, welches man auf der Webseite findet. Noch. Viele werden da jetzt aber sicher nicht mehr einkaufen, ein Ende ist also absehbar. Bei Oppo hofft man, dass die Kunden, die bisher OnePlus kauften, in Zukunft ein Oppo-Smartphone wollen.

Das Ende von OnePlus kommt nicht überraschend, denn man musste hier zweimal mit Patentstreitigkeiten leben, da man Patente nicht zahlen wollte. Danach war die Marke am Boden und Oppo investierte nicht das nötige Geld, um sie wieder bei uns aufzubauen. Ich wette, dass man OnePlus nächstes Jahr ganz einstellen wird.

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    uhh dann wird mein One Plus Pad 3 wohl Color OS bekommen. mal gucken ob das One Plus Pad 5 nächstes Jahr dann mein erstes China-China Gerät wird haha

    Antworten

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