OnePlus am Ende? Man wirbt mit dem Wechsel

Seit Wochen deutet sich das Ende von OnePlus als Marke an und jetzt gibt es im Shop des Herstellers einen weiteren Hinweis dazu. Scrollt man im offiziellen Shop von OnePlus ein bisschen nach unten, dann wirbt man da auf einmal mit Oppo.

OnePlus verspricht „Neue Technik, gleiches Gefühl“, was jetzt nicht unbedingt für die eigene Technik wirbt, sondern Nutzer zum Wechsel einlädt. Und auch im Text darunter wirkt es so, als wolle man euch lieber ein Oppo-Smartphone verkaufen:

Auf der Suche nach einer neuen Technologie, die dir alles bietet, was du dir von OnePlus-Geräten wünschst? OPPO hat die Geschwindigkeit, die du brauchst, und die Erfahrung, der du vertraust. So lassen sich deine Abläufe jederzeit schnell und reibungslos gestalten.

Bisher verkauft OnePlus die Produkte von Oppo noch nicht, man wirbt nur damit und leitet dann zum Shop von Oppo weiter. Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein und womöglich wird der Mutterkonzern die beiden Marken zusammenlegen.

Die Entwicklungen der letzten Monate dürften bei vielen das Vertrauen in die Marke zerstört haben und der Übergang zu Oppo wird jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig optimal kommuniziert. Eigentlich schade, denn technisch sind das weiterhin gute Smartphones und Produkte, nur das Image hat seit dem Patentstreit gelitten.

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