Google zeigt große Neuerung für neues Pixel-Flaggschiff vorab

Google hat zum Pixel-Hardware-Event am 12. August geladen und wird uns dort unter anderem das Pixel 11, Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro Fold zeigen. Es gab zur Einladung auch ein Teaserbild, von dem wir jetzt eine Animation gesehen haben.

Google plant „Pixel Glow“-Feature

In dieser Animation ist nicht nur ein Teil des Google Pixel 11 Pro zu sehen, man sieht auch die große Neuerung namens „Pixel Glow“, über die wir hier schon häufiger im Blog berichtet haben. Im Kamerabuckel ist ein kleine LED, die euch Dinge anzeigt.

Auf dem offiziellen Bild von Google, welches ihr oben sehen könnt, sind die Farben von Google zu sehen, das ist vermutlich die Animation für Gemini. Man wird aber auch andere Dinge sehen können, wie eingehende Anrufe und auch Nachrichten.

Die Idee mit Lichtern auf der Rückseite ist nicht neu, bringt aber den Nachteil mit, dass man das eben nur sieht, wenn das Smartphone auf dem Display liegt, was nicht jeder mag. Weitere Details fehlen aber noch, es ist nur ein erster Teaser.

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