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Heute steht das Ende von OnePlus bei uns an

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OnePlus wird sich aus Europa verabschieden, wie auch aus den USA und sogar aus Indien, dem bisher wichtigsten globalen Markt der Marke. Wir haben schon Anfang der Woche erfahren, dass es diese Woche losgeht und heute ist es wohl so weit.

Mit Bloomberg haben wir nicht nur eine weitere und sehr gute Quelle, die das jetzt behauptet, Chris Welch und Mark Gurman sind bei sowas auch sehr zuverlässig. Es soll noch heute, also am Donnerstag, eine „strategische Neuausrichtung“ geben.

OnePlus bleibt somit nur noch in China aktiv, aber es wäre möglich, dass man sich irgendwann auch dort von der Marke trennt und alle neuen Modelle mit einem Logo von Oppo auf den Markt bringt (und somit dann später auch wieder bei uns).

Bisher ist noch unklar, wie und wann das Ende von OnePlus verkündet wird und was es für den europäischen Shop bedeutet. Gibt es einen Abverkauf? Lässt man es direkt ganz bleiben? Wir werden es beobachten und euch darüber informieren.

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