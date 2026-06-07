Pixel Buds Pro 2 und Buds 2a: Google veröffentlicht neues Firmware-Update

Für die inzwischen in die Jahre gekommenen Pixel Buds Pro 2 und die im letzten Jahr veröffentlichten Pixel Buds 2a hat Google nun ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Besitzer der In-Ear-Kopfhörer sollten jedoch keine neuen Funktionen erwarten.

Den Release Notes zufolge wird die Versionsnummer auf 5.203 angehoben und umfasst lediglich „Fehlerbehebungen und Verbesserungen“. Wie diese im Detail aussehen, erläutert Google leider nicht. Das Update ist ab sofort verfügbar und kann über die Pixel-Buds-App abgerufen werden.

Hey Pixel Buds Community, We’re excited to share that the latest software release_5.203 for Pixel Buds Pro 2 and Buds 2a is rolling out. This update includes general bug fixes and improvements.

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