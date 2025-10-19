Mein Tipp der Woche: Google Pixel Buds 2a

Google hat in den letzten Wochen einige Produkte auf den Markt gebracht und ich konnte hier alle in Ruhe testen. Eine Neuheit ging dabei etwas unter, sowohl beim Marketing von Google, als auch in den Tech-Medien der Welt (und auch bei uns).

Die im Sommer vorgestellten Googel Pixel Buds 2a sind ein wirklich sehr solides und gutes Gesamtpaket für einen nur 149 Euro teuren Kopfhörer. Und durch das neue Design, welches bei mir gut im Ohr sitzt, kommt es nah ans Pro-Modell heran.

Es ist nicht der allerbeste Sound und nicht das allerbeste ANC, welches ich bisher in einem In-Ear-Kopfhörer erlebt habe, aber in beiden Bereichen konnten die Pixel Buds 2a für diese Preisklasse definitiv überzeugen. Neben der dunklen Version, die ich immer wähle und die ihr hier seht, gibt es auch noch eine in hellem Lila (Iris).

Und auch mit dem Akku bin ich bisher sehr zufrieden, denn die 5 Stunden mit ANC knackt man. Google gibt hier 7 Stunden an, sowas kann ich aber nicht am Stück ausreizen. Die neuen Pixel Buds kann man theoretisch mit jedem Bluetooth-Gerät nutzen, aber der Fokus liegt auf Android und der Pixel-Reihe, das sollte klar sein.

Hier gibt es eine einfache Kopplung und Einrichtung und native Integration in das Ökosystem, man kann beispielsweise zwischen Pixel-Geräten schnell wechseln. Und man kann live mit Google Gemini sprechen, einem der besten KI-Dienste derzeit.

Es fehlen ein paar Kleinigkeiten, wie adaptives ANC und Audio, aber das Pro-Modell benötigt ja auch noch exklusive Funktionen. Und ich bin kein Fan von Touch an der Seite, die Steuerung der Google Pixel Buds 2a finde ich nicht ganz so optimal.

Doch wer ein Pixel nutzt und einen günstigen Kopfhörer möchte, der könnte hier bald eine gute Option vorfinden. Warum bald? Der Preis wird sinken, wie bei den Google Pixel Buds 2 Pro, die man für nicht viel mehr bekommt, daher würde ich im Moment eher die Pro-Version wählen und vielleicht noch auf ein Angebot warten.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.