Postbank Zinssparen startet Sommer-Aktion – 2,7% p. a. für 12 Monate und BestChoice-Gutschein

Die Postbank startet eine zeitlich begrenzte Sommer-Aktion für das Zinssparen mit zusätzlichen Prämien.

Die Postbank hat eine neue Aktion für ihr Zinssparen angekündigt. Im Zeitraum vom 2. bis 25. Juni 2026 erhalten Kunden laut der Bank für Neugeld einen Zinssatz von 2,70 Prozent pro Jahr. Die Konditionen gelten für zwölf Monate und für Anlagesummen zwischen 2.500 und 250.000 Euro.

Zusätzlich bietet das Institut bei einer Neuanlage ab 10.000 Euro einen BestChoice-Gutschein im Wert von 25 Euro an. Maßgeblich für die Teilnahme an der Aktion ist laut Postbank das Datum des Eröffnungsantrags.

Das Ganze gilt nur für Privatvermögen und Gelder, die Kunden nicht auf Giro-, Spar oder Tagesgeldkonten, sonstigen Konten oder Depots der Deutsche Bank Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, norisbank, BHW Bausparkasse, DWS) befinden bzw. angelegt sind.

Für Bestandsgeld gelten die Konditionen gemäß jeweils aktuellem Preisaushang. Die Mindestanlage beträgt wie gesagt 2.500 Euro. Das Postbank Zinssparen ist eine Anlage für eine feste Festzinsdauer. Während dieses Zeitraums sind Verfügungen nicht möglich. Die Zinsen werden jährlich bzw. zum Ende des Festzinszeitraums gutgeschrieben.

Es ist möglich, sich in wenigen Minuten per Video zu legitimieren und das Postbank Zinssparen direkt abschließen.

Aktuelle Konditionen zusammengefasst:

Aktionszeitraum vom 2. bis 25. Juni 2026

2,70 Prozent Zinsen für zwölf Monate

Anlagesummen von 2.500 bis 250.000 Euro

25 Euro BestChoice-Gutschein ab 10.000 Euro Neuanlage

Die Postbank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Darüber sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zum Postbank Zinssparen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.