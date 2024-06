Bugatti geht den Schritt in die Elektromobilität

Bugatti hat diese Woche nach vielen Jahren mal wieder ein neues Auto gezeigt und mit über 3,8 Millionen Euro ist das zwar nicht im Budget von euch (es werden auch nur 250 Einheiten produziert), aber ich finde eine Sache dennoch interessant.

Man setzt nicht nur auf einen V16-Motor, der neue Bugatti Tourbillon kommt auch mit drei Elektromotoren daher. So kommt man auf 1.800 PS, womit man die 100 km/h in 2 Sekunden erreicht – und die 400 km/h übrigens in unter 25 Sekunden.

Es ist ein Plug-in-Hybrid und mit dem 25 kWh großen Akku kann man ca. 60 km Alltag rein elektrisch zurücklegen. Interessant ist auch, dass es der bisher einzige (?) Plug-in-Hybrid mit einem 800 Volt-System ist (Ladezeiten gibt es aber keine).

Ein Elektroauto von Bugatti wird es nicht vor 2030 geben, das hat die Marke schon vor ein paar Jahren betont, doch man passt sich dennoch der Zeit an. Vermutlich auch, weil man erkannt hat, wie viel Spaß die drei Elektromotoren am Ende machen.

Man spürt jedenfalls den Einfluss von Mate Rimac, der den neuen V16 zwar auch als „verrückt“ bezeichnet, aber das macht einen Bugatti „unvergleichlich“. Es wird aber vermutlich das letzte Hypercar dieser Art sein, danach wird es rein elektrisch.

Optisch hat mir Bugatti noch nie zugesagt, da begeistert wirklich die Technik unter der Haube. Wobei ich sagen muss, dass mir das neue Heck gefällt, nur die Front ist weiterhin nicht mein Fall. Aber man erkennt direkt, dass es ein echter Bugatti ist.

