Rimac Nevera R: 300 km/h in unter 10 Sekunden
Rimac hat mit dem Nevera schon zahlreiche Rekorde aufgestellt und hätte sich bei Elektroautos noch eine Weile zurücklehnen können. Doch das tat man nicht, denn man legt mit dem auf 40 Einheiten und 2,5 Millionen Euro teuren Nevera R nach.
Rimac Nevera R mit über 2.100 PS
Dieser bringt noch etwas mehr Leistung mit (1571 kW bzw. 2.136 PS) und damit erreicht man die 100 km/h in 1,81 Sekunden. Die 200 km/h knackt man in unter 5 Sekunden und die 300 km/h in 8,66 Sekunden. Das ist absurd für ein Serienauto.
Und falls einem die 350 km/h nicht ausreichen, dann kann man Rimac kontaktieren und bekommt unter Aufsicht eine Aufhebung, mit der 412 km/h möglich sind. Zum Glück ist der Nevera so teuer, das ist wahrlich keine Leistung für Straßenautos.
Damit lässt das Elektroauto aber jeden Verbrenner hinter sich und laut Rimac hat man bei der R-Version noch mehr optimiert. Es gibt ein geringeres Gewicht, es gibt neue Bremsen, neue Reifen, einen neuen Spoiler und auch der Innenraum ist neu.
Ein imposantes Stück Technik, was zeigt, wohin die Reise dank Transformation geht. Es sind absurde Werte, gar keine Frage, aber so eine Entwicklung dient meist als Vorzeigemodell und oftmals wandern Entwicklungen später in günstigere Autos.
Imposant, in der Tat!
Bin gespannt, wie es weiter geht mit Rimac.
Erinnere mich auch noch an den ersten Prototyp, der von R. Hammond geschrottet wurde.
Über die absurden Fahrleistungen sollte man sich nicht allzu viele Gedanken machen. Solche Hypercars werden vermutlich in den seltensten Fällen auf öffentlichen Straßen bewegt, sondern fristen ihr Dasein in klimatisierten Großgaragen von Scheichs oder anderen „Besserverdienern“. Da muss man schon mehr Bedenken im Hinblick auf Autos wie dem Ioniq 5N haben. Mit einem Preis von nicht einmal 70.000€ (gerade bei meinem Händler gesehen, Liste 75k) ist sowas für ein wesentlich größeres Klientel erschwinglich und sollte aufgrund der möglichen Fahrleistungen eigentlich nur von sehr kundigen Menschen bewegt werden.
Ja, oder ein Model 3 Performance, welches noch deutlich erschwinglicher ist. Das ist vielleicht auch dichter an einem echten Sportwagen als der 5N, der von Form und Gewicht eher mit einem BMW X5M oder einem peinlichen GLE AMG Monster vergleichbar ist.
Fand den Nevera damals auch zu langsam und hab ihn mir dann doch nicht gekauft.
Gut, dass man die lächerlichen 350 km/h erweitern kann, so kann man endlich mit einer angenehmen Reisegeschwindigkeit von 400 km/h über die Autobahn cruisen.
Das war auch nötig. Kann ja nicht sein, dass irgendein Bugatti-Dino, der mehr säuft als ein vollbeladener LKW in den Kasseler Bergen, möglicherweise schneller ist.