Rimac Nevera R: 300 km/h in unter 10 Sekunden

Rimac hat mit dem Nevera schon zahlreiche Rekorde aufgestellt und hätte sich bei Elektroautos noch eine Weile zurücklehnen können. Doch das tat man nicht, denn man legt mit dem auf 40 Einheiten und 2,5 Millionen Euro teuren Nevera R nach.

Rimac Nevera R mit über 2.100 PS

Dieser bringt noch etwas mehr Leistung mit (1571 kW bzw. 2.136 PS) und damit erreicht man die 100 km/h in 1,81 Sekunden. Die 200 km/h knackt man in unter 5 Sekunden und die 300 km/h in 8,66 Sekunden. Das ist absurd für ein Serienauto.

Und falls einem die 350 km/h nicht ausreichen, dann kann man Rimac kontaktieren und bekommt unter Aufsicht eine Aufhebung, mit der 412 km/h möglich sind. Zum Glück ist der Nevera so teuer, das ist wahrlich keine Leistung für Straßenautos.

Damit lässt das Elektroauto aber jeden Verbrenner hinter sich und laut Rimac hat man bei der R-Version noch mehr optimiert. Es gibt ein geringeres Gewicht, es gibt neue Bremsen, neue Reifen, einen neuen Spoiler und auch der Innenraum ist neu.

Ein imposantes Stück Technik, was zeigt, wohin die Reise dank Transformation geht. Es sind absurde Werte, gar keine Frage, aber so eine Entwicklung dient meist als Vorzeigemodell und oftmals wandern Entwicklungen später in günstigere Autos.