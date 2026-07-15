Mobilität

Keine Überraschung: BYDs „elektrischer Porsche 911“ kommt gut an

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| 4 Kommentare

BYD präsentierte vor ein paar Tagen den Denza Z, einen elektrischen Sportwagen, der sowas wie der Porsche 911 für Elektroautos sein soll. Und der kommt richtig gut an, wie BYD mitgeteilt hat, die globale Nachfrage nach dem Modell ist sehr groß.

In den ersten Tagen konnte man bereits über 1.000 Bestellungen verzeichnen, was für ein Auto, was bei über 150.000 Euro startet und von einem Underdog kommt, nicht schlecht ist. BYD selbst ist mit diesem Erfolg jedenfalls „sehr zufrieden“.

Es ist nicht das einzige Elektroauto in dieser Kategorie, daher wird es interessant zu sehen, ob die Konkurrenz mit diesen Modellen dauerhaft erfolgreich ist. Porsche schließt einen elektrischen 911er aus, was langfristig ein großer Fehler sein könnte.

Für ein Fazit ist es noch zu früh, aber es ist ein Zeichen für die heutige Zeit. Die deutschen Automarken schauen zu, wie sich Marken aus China etwas trauen. Und wenn es schlecht läuft, dann merkt man irgendwann, dass man abgehängt wurde.

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Spiritogre 🌀
    sagt am

    1000 Bestellungen sind viel???

    Wieviele reiche Autosammler alleine in China gibt es? Das sind einige 100.000e.

    Antworten
  2. Dom 🌀
    sagt am

    Tja, hätte Porsche auch haben können, aber wollten sie ja nicht.
    Wenn einem Aktionäre und Dividenden wichtiger sind als Innovation und Marktmacht, dann landet man da, wo Porsche jetzt ist.
    Mir tun nur die Mitarbeitenden leid, die diesen Weg mitgehen müssen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dom ⇡

      Bedingt, ich kenne einige, die dort arbeiten und man hört, dass viele der Meinung sind, dass der Fokus auf die Elektromobilität der Fehler sei und das Comeback des Verbrenners die Rettung für Porsche ist. Das glauben nicht alle, aber es ist eine dominante Meinung im Unternehmen.

      Antworten
    2. Spiritogre 🌀
      sagt am zu Dom ⇡

      Der belächelte Ferrari Luce war in China auch sofort ausverkauft…

      Antworten

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