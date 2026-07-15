Keine Überraschung: BYDs „elektrischer Porsche 911“ kommt gut an

BYD präsentierte vor ein paar Tagen den Denza Z, einen elektrischen Sportwagen, der sowas wie der Porsche 911 für Elektroautos sein soll. Und der kommt richtig gut an, wie BYD mitgeteilt hat, die globale Nachfrage nach dem Modell ist sehr groß.

In den ersten Tagen konnte man bereits über 1.000 Bestellungen verzeichnen, was für ein Auto, was bei über 150.000 Euro startet und von einem Underdog kommt, nicht schlecht ist. BYD selbst ist mit diesem Erfolg jedenfalls „sehr zufrieden“.

Es ist nicht das einzige Elektroauto in dieser Kategorie, daher wird es interessant zu sehen, ob die Konkurrenz mit diesen Modellen dauerhaft erfolgreich ist. Porsche schließt einen elektrischen 911er aus, was langfristig ein großer Fehler sein könnte.

Für ein Fazit ist es noch zu früh, aber es ist ein Zeichen für die heutige Zeit. Die deutschen Automarken schauen zu, wie sich Marken aus China etwas trauen. Und wenn es schlecht läuft, dann merkt man irgendwann, dass man abgehängt wurde.

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