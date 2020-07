Samsung Galaxy A20s und A31 ab August in Deutschland erhältlich

Samsung wird im August das Galaxy A20s und Galaxy A31 nach Deutschland bringen. Die Preise der Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle betragen dank Mehrwertsteuersenkung vorerst 174,49 bzw. 291,46 Euro.

Samsung erweitert die A-Klasse in Deutschland um die beiden Modelle Galaxy A20s und Galaxy A31. Beide Smartphones einen die Dual-SIM-Funktion und die großen Akkus für eine lange Laufzeit. Ab August werden die neuen Modelle hierzulande erhältlich sein.

Samsung Galaxy A20s

Das Samsung Galaxy A20s siedelt sich mit seinem 6,5 Zoll großen HD+-Display in der Einsteigerklasse an. Zur Ausstattung zählen hier ein 1,8 GHz schneller Snapdragon 450 Octa-Core-SoC, 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB an internem Speicher. Eine Erweiterung per microSD-Karte ist möglich.

Auf der Rückseite des Smartphones sitzt eine Triple-Cam mit einem 13-Megapixel-Hauptsensor, einer 8-Megapixel-Weitwinkelcam und einem zusätzlichen 5-Megapixel-Tiefensensor. Die Frontkamera wurde in einer Waterdrop-Notch am oberen Bildschirmende platziert und löst mit 8 Megapixeln auf.

Abgerundet wird die Ausstattung des Einstiger-Smartphones von einem potenten 4.000 mAh Akku und Android 10 mit der hauseigenen One UI.

Das Samsung Galaxy A20s wird es ab August in der Farbe Schwarz zu kaufen geben. Der Preis des Smartphones beträgt 174,49 Euro.

Samsung Galaxy A31

Besser ausgestattet ist das Samsung Galaxy A31. Das Mittelklasse-Modell besitzt ein 6,4 Zoll großes Super AMOLED-Display, welches mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflöst. Als Prozessor kommt ein MediaTek Helio P65 Octa-Core gemeinsam mit 4 GB RAM zum Einsatz. Der interne Speicher fasst 64 GB und kann per microSD-Karte aufgerüstet werden.

Die Quad-Kamera des Samsung Galaxy A31 basiert auf einem 48-Megapixel-Hauptsensor. Ihm stehen eine Weitwinkelcam (8 MP), eine Makrokamera (5 MP) sowie ein zusätzlicher Tiefensensor (5 MP) zur Seite. Die Frontkamera des Smartphones sitzt in einer Infinity-U-Notch und löst mit 20 Megapixeln ziemlich hoch auf.

Der Akku des Samsung Galaxy A31 besitzt zu guter Letzt eine Kapazität von 5.000 mAh und dürfte damit Laufzeiten von bis zu 2 Tagen ermöglichen. Als Betriebssystem ist Android 10 mit der One UI vorinstalliert.

Das Samsung Galaxy A31 soll ab August in der Farbe Black in Deutschland erhältlich sein. Im September soll dann auch noch ein blaues Modell exklusiv im Samsung Online Shop starten. Der Preis des Smartphones wird stets 291,46 Euro betragen.

