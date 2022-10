Wut im Bauch: Samsung und die Probleme mit der Galaxy Watch 5 Cashback-Aktion

Vor ein paar Monaten wurde von Samsung die Galaxy Watch 5 vorgestellt. Es gab nicht viele große Neuerungen zum Vorgänger, aber eine große Aktion mit Cashback und Trade-In der alten Uhr plus Tauschprämien.

Alles in allem eine feine Sache, wenn man wie ich schon die Galaxy Watch 4 Pro LTE genutzt hatte und diese dann zurückschicken konnte, um dann ein Upgrade für einen kleinen Betrag zur neuesten Version zu erhalten – dachte ich mir zumindest.

Schöngerechnet gab es dabei:

130 EUR Galaxy Watch 4 Classic LTE Trade-In

50 EUR Tauschprämie

150 EUR Cashback auf das Samsung SPAY-Konto

Dazu noch 10 % von Samsung aus einer vorigen Aktion auf die Bestellung

Also insgesamt war die neue Galaxy Watch 5 schon ein Schnäppchen und ich musste zuschlagen, zumal meine Galaxy Watch 4 einen schönen Kratzer über das Glas hatte, welcher beim Trade-In nicht als Mangel gesehen wurde. Laut Bedingungen würde es nur Probleme geben, wenn ein richtiger Riss im Glas wäre, oder das Display unter dem Glas defekt wäre. Alles zusammen sollte mich die neue Galaxy Watch 5 Pro am Ende um die 70 EUR kosten. Nice, oder?

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!

Aber wie ihr es sicher schon erahnen könnt, kam dann doch irgendwie alles anders als gedacht. Der Trade-In meiner verkratzten Galaxy Watch 4 Classic LTE ging reibungslos über die Bühne. Innerhalb von knapp 2 Wochen war alles bestätigt und abgehakt. Ursprünglich hatte ich eigentlich nur an diesem Punkt der Bestellung Bedenken. Aber es lief alles wirklich astrein. Check.

Allerdings ist die Cashback-Aktion dieses Jahr mehr als dilettantisch aufgezogen. Samsung hätte gut daran getan, sich einen anderen Dienstleister dafür zu suchen, denn in meinem Fall lief das so ab:

Ein paar Tage nach dem Kauf ( 16.08.2022 ) und eintreffen der Uhr musste man noch warten, bis eine Registrierung online für die Cashback-Aktion möglich war.

) und eintreffen der Uhr musste man noch warten, bis eine Registrierung online für die Cashback-Aktion möglich war. Es folgte dann nach dem offiziellen Termin, ab dem die Registrierung möglich war, ein erster Versuch zur Registrierung. Leider war diese dann doch nicht möglich, weil man als Kaufquelle nicht den Samsung Onlineshop in dem Formular angeben konnte? Fehler in einem Online-Formular können ja mal passieren.

1-2 Tage später dann der nächste Versuch und nun war der Samsung Online-Shop tatsächlich als Angabe möglich. Bis hierhin ist im Grunde alles noch nicht so schlimm, aber nervig. Fehler in einem Online-Formular können ja mal passieren. Samsung macht das sicher zum ersten Mal…. Öhm. wait.

Dafür wurde bei diesem neuen Versuch nun eine IMEI-Nummer der Uhr abgefragt. Da sucht man natürlich erst einmal eine ganze Weile auf der Verpackung und auch im Menü der Uhr und findet logischerweise bei einer Bluetooth-Uhr NICHTS. Warum sollte ein Bluetooth-Gerät auch eine IMEI haben?!

Also wieder ein paar Tage warten. Informationen gibt es auf der Website nicht, was jetzt passieren soll. Also im Netz in Foren suchen und sich selbst aufklären und bemerken, dass es wohl einigen Käufern so geht. Naja. Fehler in einem Online-Formular können ja mal passieren.

Juhu – noch einmal 1-2 Tage später konnte man dann die Uhr endlich online registrieren. Wenn da nicht ein Problem damit gewesen wäre, dass man die Screenshots und Rechnungen etc. nicht hochladen konnte. Aber einen Tag später ist auch dieses Problem dann endlich behoben worden. Gut. Fehler in einem Online-Formular können ja mal passieren.

Nun heißt es warten. Maximal 45 Tage werden von Samsung angekündigt, bis die 150 EUR Cashback-Guthaben auf dem SPAY-Konto erscheinen sollen.

Für mich sehr fragwürdig übrigens, warum ich bei der Einrichtung von SPAY gleich irgendein Split-Pay nutzen soll, damit Beträge über 100 EUR automatisch in Ratenzahlungen umgewandelt werden, dies das …

Aber dies und auch den VIEL zu hohen Verfügungsrahmen konnte ich nach dem erneuten Bemühen eines Mitarbeiters im Samsung Wallet/Pay-Chat recht fix beheben und damit Split-Pay stornieren und den Verfügungsrahmen anpassen lassen. Auf meiner Smartwatch genügen mir persönlich max. 200,- EUR zur Verfügung. Für alles andere würde ich meine bisher üblichen Bezahlungsmethoden nutzen. Aber das nur nebenbei.

Weiter geht es mit einer Mail, dass meine Registrierungsdaten eingegangen wären. „Vielen Dank für deine Teilnahme an unserer Galaxy Watch 5 Aktion.. […] anschließende Bearbeitung einige Werktage in Anspruch nimmt“. Diese Mail kam am 01.09.2022 bei mir an.

bei mir an. Schon vier Tage später, am 05.09.2022 kam dann der Hinweis per Mail, dass die IMEI /Seriennummer im angehängten Foto bei der Registrierung nicht sichtbar wäre. Also nochmal das Registrierungsformular aus den obigen Zeilen aufrufen und alles frisch noch einmal hochgeladen und getippt.

kam dann der Hinweis per Mail, dass die /Seriennummer im angehängten Foto bei der Registrierung nicht sichtbar wäre. Also nochmal das Registrierungsformular aus den obigen Zeilen aufrufen und alles frisch noch einmal hochgeladen und getippt. Es folgte wieder ein Hinweis, dass alles eingetroffen wäre, dies das …

Danach habe ich so im 1-2 Wochenrhythmus bei der Hotline angerufen und nachgefragt, ob alles in Ordnung wäre und wie der aktuelle Stand bezüglich Cashback ist. Diese Anrufe habe ich nur deshalb getätigt, weil es sich bei Android-Hilfe schon herauskristallisiert hatte, dass viele Kunden ein ums andere Mal vertröstet, verschoben oder nicht akzeptiert wurden. Ein bisschen Bammel hatte ich also schon, denn die 150 EUR möchte ich ja auch nicht einfach über Board werfen, oder?

Im Folgenden seht ihr einen Screenshot über eine Anfrage, welche ich zwischenzeitlich auch mal über ein Online-Formular an Samsungs Shop gerichtet hatte. Geht ratzfatz dieses Mal:

In der Mail dazu steht der übliche Satz mit den 45 Tagen und dass damit wohl alles geklärt wäre. Eigentlich eine Frechheit. Wenn alles abgeschlossen und erledigt wäre, dann würde ich wohl kaum nachfragen? Und wenn man auf das Datum schauen würde, so würde man sehen, dass die 45 Tage längst vorüber sind.

Nächster Versuch bei der Hotline. Dort wurde mir beim letzten Mal noch gesagt es wäre alles in bester Ordnung und beim heutigen Anruf dann die Aussage, dass die gute Dame meine Daten nicht finden kann. Ich soll es doch per Mail an Samsung selbst über aktionen@samsung.com versuchen.

Nun gut – alles wieder von Anfang an. Am 18.10.2022 also erneut eine kleine Mail mit allen nötigen 3 Dokumenten (Rechnung, Bestellbestätigung, Foto der Seriennummer) abgeschickt.

also erneut eine kleine Mail mit allen nötigen 3 Dokumenten (Rechnung, Bestellbestätigung, Foto der Seriennummer) abgeschickt. Schon am 25.10.2022 kam dann eine Antwort auf meine Mail, dass ich doch bitte entschuldigen müsse, hier wäre gerade viel los (warum nur?!) und ich soll doch bitte unbedingt noch eine IMEI-NUMMER mitschicken, damit das Anliegen bearbeitet werden kann?!?!?!?

#schrasteaus!!!

Ich habe dann natürlich minimal unfreundlich und grob umschrieben darauf geantwortet, dass zum einen in der originalen Mail zu dieser popligen Antwort aus Standard-Bausteinen schon alle nötigen Unterlagen dabei waren und das Thema Bluetooth-Watch und IMEI kurz aufgegriffen. Diese Antwort-Mail habe ich heute am 26.10.2022 abgeschickt. Es bleibt spannend, was nun jemals passieren wird und ob die 150,- EUR jemals auf meinem SPAY-Konto eintreffen werden.

Warum ich das hier überhaupt alles schreibe?

Mein obiges Problem würde ich normalerweise einfach akzeptieren und mich weiterhin per E-Mail, Telefon etc. mit Samsung oder dem Dienstleister rumschlagen bis irgendwann das Geld eintrifft, aber es stellt sich heraus, dass dies wohl eine Masche von Samsung bzw. dessen Dienstleister ist.

Hinter diesem Forum-Beitrag auf Android-Hilfe.de findet ihr einen mittlerweile 20-seitigen Beitrag, der randvoll mit Usern ist, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen mit der SPAY-Cashback-Aktion zur Galaxy Watch 5 gemacht haben.

In meinem Fall führte der obige Mist sogar dazu, dass ich mir das Pixel 7 Pro mit kostenloser Pixelwatch direkt bei Google im Shop gekauft habe, weil die Uhr dort im Lieferumfang gleich dabei war und ich nicht erst irgendwelche Registrierungen über Drittanbieter „bestehen“ musste.

Leider war es nun nur die 128 GB Version, weil die 256 GB bei Google direkt nicht lieferbar war. Aber auf Registrierungs-Gemurkse bei einem Kauf im MediaMarkt oder Pluto oder sonst wo hatte ich definitiv keine Lust mehr, auch wenn ich gern die 100,- EUR teurere Version gekauft hätte.

Und jetzt ihr! Habt ihr auch solche Erfahrungen mit einem Anbieter oder einer solchen Aktion gemacht? Gern ab in die Kommentare damit!

-->