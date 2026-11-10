Scalable Capital startet ausschüttenden MSCI AC World ETF

Scalable Capital erweitert seinen Welt-ETF um eine ausschüttende Variante, die Anlegern künftig vierteljährlich Erträge auszahlt.

Der gemeinsam mit DWS aufgelegte Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1D (WKN: DBX6SC, ISIN: LU3444998531) investiert in mehr als 2.400 Aktien aus 47 Industrie- und Schwellenländern. Anders als beim bisherigen thesaurierenden Fonds werden die Erträge nicht automatisch wiederangelegt, sondern auf das Verrechnungskonto ausgezahlt.

Scalable Welt-ETF: Bis Ende 2027 ohne laufende Fondskosten

Auffällig ist die Kostenstruktur. Bis zum 31. Dezember 2027 verzichtet Scalable auf die Gesamtkostenquote (TER) von regulär 0,15 Prozent jährlich. Die Aktion gilt unabhängig davon, über welchen Broker der ETF gekauft wird. Andere mögliche Kosten, etwa für Transaktionen, sind davon nicht automatisch ausgenommen.

Die wichtigsten Eckdaten des neuen ETFs:

WKN: DBX6SC, ISIN: LU3444998531

Mehr als 2.400 Aktien aus 47 Ländern

Vierteljährliche Ausschüttung der Erträge

0 Prozent TER bis Ende 2027, danach regulär 0,15 Prozent jährlich

Bei der Indexabbildung setzt der Fonds auf eine hybride Replikation. Dabei werden physisch gehaltene Aktien mit sogenannten Swaps kombiniert. Diese Konstruktion soll insbesondere die Belastung durch US-Quellensteuern reduzieren und damit die Nettorendite verbessern.

Die bereits erhältliche thesaurierende Schwester-Variante (WKN: DBX1SC) verwaltet nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 850 Millionen Euro. Zwischen dem 20. Dezember 2024 und dem 30. September 2026 erzielte sie laut Scalable eine Wertentwicklung von 26,73 Prozent. Der MSCI ACWI kam im Vergleich auf 26,20 Prozent, der MSCI World auf 23,41 Prozent. Die bisherige Entwicklung ist allerdings keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Zusätzlich verweist Scalable auf seine Rentenbonus-ETFs. Im Rahmen entsprechender Sonderkonditionen wird die TER bereits im Broker erstattet und reinvestiert. Ab Januar soll dies auch im Altersvorsorgedepot gelten.

Für Anleger ist vor allem die Wahl zwischen automatischer Wiederanlage und regelmäßigen Ausschüttungen interessant. Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, muss bei der ausschüttenden Variante selbst entscheiden, ob und wann er die ausgezahlten Erträge erneut investiert.

Zu Scalable Capital →

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