Fintech

Scalable Capital stellt gebührenfreies Altersvorsorgedepot vor – mit Rentenbonus

René Hesse
Von
Scalable Capital (KI)

Scalable Capital hat ein gebührenfreies Altersvorsorgedepot angekündigt, das Anlegern über einen Rentenbonus bestimmte ETF-Kosten erstattet.

Das Angebot richtet sich an Selbstentscheider, die ihre Altersvorsorge eigenständig gestalten möchten. Investitionen sollen unter anderem in Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-ETFs, Fonds sowie Private Markets (ELTIF) möglich sein. Hinzu kommen staatliche Zulagen von bis zu 540 Euro jährlich sowie 300 Euro pro Kind und weitere steuerliche Vorteile.

Scalable Capital erstattet ETF-Kosten über Rentenbonus

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Rentenbonus. Dabei schreibt Scalable Capital die laufenden Produktkosten (TER) ausgewählter ETFs gut und reinvestiert den Betrag. Das gilt unter anderem für den Scalable Welt-ETF und zahlreiche Produkte von BlackRock, DWS und Vanguard. Eine vollständige Gebührenfreiheit sämtlicher ETFs ist damit allerdings nicht verbunden.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • Keine Depotgebühren für das Altersvorsorgedepot
  • Kostenlose ETF-Sparpläne
  • ETF-Handel für 0 Euro mit PRIME+ oder 0,99 Euro im FREE-Modell
  • Erstattung der TER bei ausgewählten ETFs
  • Staatliche Förderung und steuerliche Vorteile nach den geltenden Voraussetzungen

Interessant ist der frühe Start des Rentenbonus. Bereits ab dem heutigen 9. Oktober 2026 aufgebaute Bestände qualifizierter ETFs im regulären Broker sollen berücksichtigt werden. Die bis Jahresende anfallenden Produktkosten werden später dem neuen Altersvorsorgedepot gutgeschrieben.

  • LU2903252349 Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C
  • IE000L6ZMMC4 Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C
  • LU2641054122 Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C
  • LU0290355717 Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
  • IE000PDUVTF3 Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C
  • IE00BJ0KDR00 Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C
  • IE000HY30YW6 Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C
  • IE000Z9SJA06 Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C
  • IE00003M6Z62 Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1C
  • IE000JLXYKJ8 iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)
  • IE00B52SFT06 iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)
  • IE00BMTX1Y45 iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
  • IE000SOORXS0 Vanguard EUR Cash UCITS ETF (Acc)
  • IE00BGYWT403 Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
  • IE000VAHT5T0 Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc
  • IE00BFMXXD54 Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Scalable Capital aktualisiert die Auswahl der Rentenbonus-ETFs fortlaufend und behält sich dabei vor, das Angebot anzupassen, einzuschränken oder einzustellen.

Scalable Capital plant auch kostenloses Standarddepot

Daneben plant Scalable Capital ein kostenloses Standarddepot mit automatischer, altersabhängiger Aufteilung zwischen Aktien- und Anleihen-ETFs. Deren Produktkosten sollen mindestens bis Ende 2027 entfallen. Fünf Jahre vor Rentenbeginn sinkt der Aktienanteil auf maximal 50 Prozent, zwei Jahre vorher auf 30 Prozent. Die Vorgaben lassen sich individuell anpassen.

Mit der Erstattung laufender ETF-Kosten setzt Scalable Capital einen interessanten Akzent im Wettbewerb um die private Altersvorsorge. Für Anleger dürfte neben den Gebühren vor allem die konkrete ETF-Auswahl und die langfristige Ausgestaltung des Rentenbonus relevant sein.

Zum Scalable Capital Altersvorsorgedepot→

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