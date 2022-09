1-2-3 Tanken jetzt für CarPlay und im iPhone-Sperrbildschirm

Mit dem Update für iOS 16 und watchOS 9 funktioniert die Benzinpreisvergleichs-App 1-2-3 Tanken nun auch im Auto mit Apple CarPlay – ähnlich wie PACE.

Seit zwei Jahren gibt es 1‑2‑3 Tanken-Widgets für den iPhone-Homescreen. Mit iOS 16 kommen diese jetzt auch auf den Sperrbildschirm. So lässt sich schnell der aktuelle Preis an der Lieblingstankstelle oder in der Umgebung überprüfen, ohne das Smartphone zu entsperren. Mit dem neuen „Always On“-Display des iPhones 14 Pro sind die Widgets im Sperrbildschirm dauerhaft sichtbar.

Ebenfalls neu in der iPhone App ist die Integration von Apples „Look Around“. Damit lässt sich die Umgebung jeder Tankstelle interaktiv betrachten. Gerade bei unbekannten Tankstellen kann man sich so vorab mit der Umgebung vertraut machen.

Seit Version 2.0 beinhaltet die App neben Tankstellen in Deutschland auch Tankstellen in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Die extrem eingeschränkte Basisversion von 1‑2‑3 Tanken ist kostenlos und enthält Werbung.

Für zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise interaktiven Preisstatistiken, unbegrenzte Preisalarme, CarPlay und einer Apple Watch-App, kann ein 1‑2‑3 Tanken Plus-Abo abgeschlossen werden. Mit 1‑2‑3 Tanken Plus wird die App außerdem werbefrei.

Ich habe die App früher genutzt und auch Geld reingesteckt. Mich hat man allerdings damals mit der Umstellung auf das neue Preismodell als User verloren.

