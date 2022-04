Über 1.000 Angebote: Nintendo kündigt großen Switch-Sale im eShop an

Nintendo hat einen sehr großen Sale im eShop für die Nintendo Switch angekündigt und spricht von über 1.000 reduzierten Spielen. Solche Zahlen sollen natürlich in erster Linie anlocken und sind für das Marketing, aber es gibt sehr gute Angebote.

Mit dabei sind unter anderem Zelda, Super Mario, Fire Emblem und mehr. Weiter unten haben wir eine erste Preview mit den reduzierten Spielen (inklusive der Höhe des Rabatts) für euch. Denkt aber immer an einen kurzen Preisvergleich vorher.

-->

Der Sale beginnt laut Nintendo am Donnerstag, dem 28. April, um 15:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 8. Mai, um 23:59 Uhr. Falls euch also eines der folgenden Spiele interessiert, dann wartet lieber noch einen Tag – morgen ist es günstiger.

Wir werden euch morgen weitere Details zur Aktion liefern.

Nintendo Switch: Preview für Rabattaktion

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 33 %

Super Mario Odyssey 33 %

The Elder Scrolls V: Skyrim 50 %

Mario + Rabbids Kingdom Battle 63 %

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition 50 %

Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle 33 %

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster 50 %

BioShock: The Collection 60 %

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition 50 %

Fire Emblem: Three Houses 33 %

Nintendo Switch: Splatoon 3 erscheint im September Nintendo hat vor ein paar Tagen etwas Platz im September geschaffen und da gab es zwei Optionen: Eine Überraschung oder Splatoon 3 kommt doch erst im Herbst. Nun, die Antwort liefert bereits die Überschrift hier. Genau genommen hat Nintendo das…22. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->