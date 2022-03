1&1 Mobilfunk: Neue Aktion für die All-Net-Flat-Tarife

Aktuell laufen bei 1&1 wieder verschiedene Aktionen. Einmal eine bereits bekannte Rabattierung aus dem Bereich DSL und einmal im Bereich Mobilfunk.

1&1 bietet aktuell immer noch den 1&1 DSL-Anschluss ab 50 Mbit/s inklusive WLAN-Router und Cloud-Speicher in den ersten zehn Monaten für einen „Grundpreis von 0 Euro“ an. Die Kostenersparnis beträgt damit rechnerisch bis zu knapp 400 Euro.

Ein Grundpreis von 0 Euro in den ersten zehn Monaten gilt konkret für die Tarife 1&1 DSL 50, DSL 100, DSL 250 und Glasfaser 1.000. Darüber hinaus wird der Tarif 1&1 DSL 16 für 9,99 Euro anstatt monatlich 29,99 Euro angeboten. Die reduzierte Grundgebühr in diesem Tarif gilt für sechs Monate.

Alle 1&1 DSL-Tarife beinhalten eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung und eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Alle Informationen zum 1&1 DSL-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Unseren Tarifvergleich für Festnetz-Internet aus dem Bereich DSL und Kabel findet ihr hier.

Neue Aktion für die 1&1 All-Net-Flat-Tarife

Ab sofort sind die 1&1 All-Net-Flat Tarife (SIM only) mit 6 Freimonaten zu haben. Ein fest definiertes Ende für diese Aktion gibt es noch nicht. Nach sechs Monaten wird der Grundpreis teurer, man muss also jeweils ausrechnen, was man auf zwei Jahre gesehen monatlich zahlen würde. Die aktuellen Preise für die All-Net-Flat Tarife schauen wie folgt aus:

1&1 All-Net-Flat LTE S mit 5 GB Datenvolumen in den ersten 6 Monaten 0,- €/Monat, danach 19,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat LTE M mit 10 GB Datenvolumen in den ersten 6 Monaten 0,- €/Monat, danach 24,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat 5G L mit 25 GB Datenvolumen in den ersten 6 Monaten 0,- €/Monat, danach 29,99 €/Monat

1&1 All-Net-Flat 5G XL mit 50 GB Datenvolumen in den ersten 6 Monaten 0,- €/Monat, danach 34,99 €/Monat

Alle 1&1 All-Net-Flat Tarife beinhalten eine Telefonie- und SMS-Flat ins deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze. Die Telefonie-Flat, SMS-Flat und das Inklusiv-Datenvolumen des jeweiligen Tarifs können kostenlos auch im EU-Ausland genutzt werden.

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

