17 Prozent der Deutschen würden Fleisch aus dem 3D-Drucker essen

Heutzutage hinterfragt eine wachsende Anzahl von Menschen die Auswirkungen ihres Fleischkonsums auf Umwelt und Klima – und erwägt dabei, auch künstlich erzeugtes Fleisch in den Speiseplan zu integrieren.

So kann sich mittlerweile immerhin ein Sechstel (17 Prozent) der Bundesbürgerinnen und -bürger vorstellen, Fleisch aus dem 3D-Drucker zu essen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung, die vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) in Auftrag gegeben wurde.

-->

Bei diesem Verfahren wird mithilfe eines Lebensmitteldruckers etwa aus Rinder-Zellen ein Stück Fleisch produziert. Noch ist diese Art der Fleischproduktion nicht massenmarkttauglich, aber die Akzeptanz wächst stetig. So konnte sich 2019 erst ein Achtel (13 Prozent) vorstellen, Fleisch aus dem 3D-Drucker zu essen.

Zwar wollen 24 Prozent künstlich hergestelltes Fleisch eher nicht probieren und etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) will das auf keinen Fall – 2019 haben jedoch noch 62 Prozent Fleisch aus digitaler Produktion kategorisch ausgeschlossen.

Laut Umfrage haben 45 Prozent aus Sorge um den Klimawandel ihren Konsum von Fleisch zumindest etwas reduziert. 10 Prozent verzichten sogar komplett darauf. 24 Prozent der Befragten würden den Fleischkonsum reduzieren, nur gelingt es ihnen nicht. Lediglich ein Fünftel (20 Prozent) der Befragten hat kein Interesse daran, weniger Fleisch zu essen.

Auch interessant: Frauen (51 Prozent) sind insgesamt eher dazu bereit, weniger oder gar kein Fleisch mehr zu sich zu nehmen, als Männer (38 Prozent). 10 Prozent essen schon länger oder aus anderen Gründen weniger oder gar kein Fleisch mehr.

Mein persönlicher Senf dazu? Weniger Fleisch essen ist einfacher als gedacht, vor allem, wenn man den ganzen ungesunden, bereits verarbeiteten Kram weglässt. Das Fleisch aus dem 3D-Drucker würde ich auf jeden Fall probieren, dann aber bitte komplett ohne Tierleid.

Die „Fleisch-Nachahmer-Produkte“ werden allerdings auch immer besser. Fleischersatz aus dem 3D-Drucker ohne tierische Zellen finde ich daher fast noch interessanter. Ich binde euch dazu nachfolgend mal ein Video ein. Wie schaut das bei euch aus: Fleisch aus dem 3D-Drucker – „gerne doch“ oder „lieber nicht“?

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Von Ende Juni bis Anfang Juli 2021 wurden dabei 1.007 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellungen lauteten: „Können Sie sich vorstellen, Fleisch aus dem 3D-Drucker zu essen?“ und „Der Fleischkonsum in den Industrieländern hat Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Haben Sie aufgrund der Debatten zu diesem Thema in letzter Zeit Ihren Fleischkonsum reduziert?“