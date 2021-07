1&1 All-Net-Flat: Aktuelle Preis- und Tarifanpassungen

Bei 1&1 Mobilfunk gibt es unterschiedliche All-Net-Flat-Tarife. Diese können mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife geordert werden. Nun gab es wieder einige Preis- und Tarifanpassungen.

Aktuell nimmt 1&1 aktuell wieder verschiedene Anpassungen bei der Hardware und den Preisaktionen vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weitergebe. In erster Linie gibt es eine Zusammenfassung über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen. Zuletzt hatte man bei 1&1 die Tarife ohne Vertragslaufzeit wieder eingeführt.

-->

Diese aktuellen Neuerungen schauen wie folgt aus …

1&1: Neue Preis- und Tarifanpassungen

Ab sofort gibt es bei 1&1 folgende Preis- und Tarifanpassungen bei ausgewählten Endgeräten und Tarifen. Der 1&1 All-Net-Flat 5G XXL Unlimited Tarif ist demnach aktuell in den ersten 6 Monaten aktuell für 49,99 € pro Monat zu haben. Anschließend kostet er 99,99 € pro Monat.

Beim 1&1 All-Net-Flat XS 1 GB Tarif gibt es einen Einmalpreis von 29,99 € gilt für folgende Geräte:

iPhone 11

iPhone 12 mini

iPhone 12 (gilt auch für alle iPhone Bundles mit Watch und / oder AirPods)

Oppo A54

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A52

Weitere Preisanpassungen:

iPhone 12 Preissenkung in der 1&1 All-Net-Flat LTE L und 5G XL um bis zu 72,- €

Samsung Galaxy A22 Preissenkung im 1&1 All-Net-Flat LTE XS Tarif → 1&1 All-Net-Flat LTE XS in den ersten 6 Monaten 4,99 €/Monat, danach 19,99 €/Monat und 29,99 € Einmalpreis.

Samsung Galaxy S20 FE Preiserhöhung in den 1&1 All-Net-Flats LTE S und M um bis zu 120,- €

iPhone 12 und iPhone 12 mini in der 1&1 All-Net-Flat LTE L mit 40 GB statt 20 GB Datenvolumen

Samsung Galaxy S20 FE in der 1&1 All-Net-Flat LTE L wieder 20 GB statt 40 GB Datenvolumen

Zu allen Smartphones bei 1&1 →

Neu bei 1&1: Das Sony Xperia 1 III

Das Sony Xperia 1 III (Farbe Schwarz, Speicher 256 GB) gibt es nun zu den unten aufgeführten Preisen neu bei 1&1. Dazu gibt es kabellose Sony Kopfhörer „WH-1000XM3B”, TIDAL- und ein Joyn PLUS+ Abo im Wert von 459,- € kostenfrei. Die Aktion gültig bis 31.08.2021 .

1&1 All-Net-Flat LTE S: in den ersten 6 Monaten 39,99 €/Monat, danach 62,99 €/Monat und 49,99 € Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat LTE M: in den ersten 6 Monaten 46,99 €/Monat, danach 64,99 €/Monat und 29,99 € Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat LTE L: in den ersten 6 Monaten 49,99 €/Monat, danach 72,99 €/Monat und 0,- € Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat 5G XL: in den ersten 6 Monaten 54,99 €/Monat, danach 76,99 €/Monat und 0,- € Einmalpreis.

1&1 All-Net-Flat 5G XXL: in den ersten 6 Monaten 64,99 €/Monat, danach 112,99 €/Monat und 0,- € Einmalpreis.

Zu den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.



Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->