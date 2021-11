1&1 Cyber Deals: Handys, Notebooks und Tablets mit Tarif ab 4,99 Euro mtl.

1&1 hat nicht nur im Bereich DSL die Cyber Week ausgerufen, sondern verkündet heute auch zahlreiche Tarifangebote mit und ohne Hardware.

1&1 bietet im Rahmen der Cyber Week alle Smartphones, darunter auch beliebte Geräte, wie das iPhone 13 mini, das iPhone 13, das Samsung S20 FE, das Samsung Galaxy A52s 5G sowie das Xiaomi 11T 5G, in allen LTE- und zwei 5G-Tarifen zu je einheitlichen Preisen in den ersten sechs Monaten an.

-->

Das bedeutet, dass beispielsweise das iPhone 13 mini für 19,99 Euro, das iPhone 13 für 24,99 Euro, das Samsung S20 FE für 6,99 Euro und das Samsung Galaxy A52s 5G für 4,99 Euro pro Monat zur Verfügung stehen – egal ob mit eher kleinem Datenpaket in der All-Net-Flat XS oder mit mehr Datenvolumen von z.B. 50 GB monatlich in der All-Net-Flat 5G XL. Ab dem siebten Monat gelten dann wieder die regulären Grundpreise.

1&1 zur Cyber Week mit Tablets und Notebooks

Außerdem bietet 1&1 zur Cyber Week auch Tablets und Laptops in Verbindung mit den Datenflats M-5G XL mit einem Preisvorteil von bis zu 90 Euro an. Als Beispiele können hier das Lenovo Smart Tab M10 FHD+, das Samsung Galaxy Tab A7 sowie das Samsung Galaxy Book Go genannt werden.

Die Preisersparnis für das Samsung Galaxy Tab A7 sowie das Lenovo Smart Tab M10 FHD+, welches bei 1&1 inklusive gratis Smart Dock erhältlich ist, liegt mit der Datenflat M bei 30 Euro, mit der Datenflat L bei 60 Euro und bei der Datenflat XL bei 90 Euro. Die Einmalzahlung beträgt bei allen drei Geräten 0 Euro.

Darüber hinaus werden die Tarife All-Net-Flat S – All-Net-Flat 5G XL mit sechs Freimonaten angeboten, wodurch es beim XL-Tarif zum Beispiel zu einem Rabatt in Höhe von bis zu 120 Euro kommt. Nach den sechs Freimonaten bewegen sich die monatlichen Preise zwischen 19,99 Euro und 34,99 Euro.

Die 1&1 All-Net-Flats beinhalten neben ihrem jeweiligen monatlichen mobilen Datenvolumen eine Telefonie-Flat ins deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze. Die Telefonie-Flat und das Inklusiv-Datenvolumen zwischen 5 GB und 50 GB können kostenlos auch im EU-Ausland sowie auf Island, in Norwegen und Liechtenstein genutzt werden; das Datenvolumen für EU-Roaming im Tarif 5G XXL Unlimited beträgt 56 GB monatlich. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten.

Zu den 1&1-Angeboten →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->