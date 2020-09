1&1 startet neue DSL-Aktionstarife

Nachdem neulich der „1&1 Best of DSL-Tarif“ eingeführt wurde, startet 1&1 nun neue DSL-Aktionstarife. Hier sollte man aber auf die Details achten.

1&1 bietet die neuen 1&1 Best of DSL-Tarife ab sofort günstiger an, allerdings nur für die erste Phase der Laufzeit. Kunden zahlen für den „kleinen“ Tarif in den ersten zehn Monaten der Vertragslaufzeit nun 9,99 Euro. Anschließend liegt der monatliche Grundpreis bei 39,99 Euro für den Tarif 1&1 Best of DSL 50.

Der gesamte Preisvorteil über die Vertragslaufzeit beträgt damit 60 Euro mehr, als beim bisher bereits reduzierten Angebot. Das ist durchaus interessant. Allerdings fand ich es zuvor besser, dass man den Preis von knapp 30 Euro dauerhaft erhalten hat.

Das ist am Ende natürlich Geschmacksache. Beim neuen Preis sollte man jedenfalls nach zwei Jahren bzw. drei spätestens Monate vor Ende der Laufzeit checken, was preislich möglich ist.

1&1 „Best of DSL“ mit bis zu 250 Mbit/s

Im Best of Paket gibt es zusätzlich zum DSL-Anschluss den 1&1 HomeServer Speed+ sowie das Produkt 1&1 HD TV dauerhaft ohne Aufpreis dazu.

Neben der Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s bietet 1&1 den Best of DSL Tarif mittlerweile auch in den Bandbreiten-Varianten mit bis zu 100 Mbit/s für 14,99 Euro (ab dem 11. Monat 44,99 Euro) sowie mit bis zu 250 Mbit/s für 19,99 Euro (ab dem 11. Monat 49,99 Euro) an.

