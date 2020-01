1&1 startet Glasfaser-Gigabit-Tarif für Privatkunden

1&1 führt in den ersten Regionen in Deutschland ab sofort einen neuen Gigabit-Tarif aus „100 % Glasfaser“ für Privatkunden ein.

Mit dem neuen Tarif 1&1 Glasfaser 1.000 surfen Kunden mit bis zu 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s) im Download und zahlen in den ersten 10 Monaten 69,99 Euro und danach 89,99 Euro pro Monat.

Die Tarifbestandteile sind wie auch bei 1&1 DSL üblich eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz sowie „ISDN-Komfort“ mit bis zu 10 Rufnummern. Optional können zudem bis zu 5 SIM-Karten mit je 100 MB Datenvolumen im Rahmen der 1&1 Handy-Flat & Internet kostenfrei hinzugebucht werden.

Bei den neuen Glasfaser-Tarifen ist aktuell zudem (wie auch bei den anderen DSL-Tarifen) 1&1 HD-Fernsehen kostenlos inklusive. Es gibt außerdem einen Glasfaser-Young-Tarif.

1&1 Glasfaser Young 1.000: Kunden bis 28 Jahre surfen ebenfalls mit bis zu 1.000 MBit/s im Download und bis zu 200 MBit/s im Upload und zahlen mit Sparpreis in den ersten 10 Monaten je 66,99 Euro, danach 89,99 Euro.

Über 1&1 Open Access Plattform realisiert

1&1 Glasfaser 1.000 wird über die eigene Aggregator-Plattform von 1&1 realisiert, die nach dem Open Access Modell aufgebaut ist. Dazu hat 1&1 vor drei Jahren eine technische Plattform entwickelt, die es ermöglicht, die in Deutschland bereits bestehenden Glasfaser-Hausanschlüsse regionaler Netzbetreiber an die 1&1-Infrastruktur anzubinden. Realisiert wird diese Plattform über das Glasfasernetz von 1&1 Versatel.

Zum Start von 1&1 Glasfaser 1.000 stehen die neuen Glasfaser-Tarife in ersten Ausbaugebieten über die Partner wilhelm.tel in Schleswig-Holstein und Hamburg, über R-KOM in Ostbayern wie im Raum Regensburg, Straubing und Deggendorf und über comingolstadt in Ingolstadt zur Verfügung. Weitere Gebiete sowie Open Access Partner sollen laut 1&1 folgen.

