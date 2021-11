1&1 mit größerer Störung

Bei 1&1 Internetzugängen im Festnetz gibt es anscheinend eine bundesweite Störung. Zahlreiche, aber nicht alle Dienste und Internetseiten sind aus diesem Grund nicht wie gewohnt erreichbar.

Falls ihr davon betroffen sein solltet, wisst ihr nun erstmal, dass es kein lokales Problem ist, sondern die Ausfälle derzeit in zahlreichen Regionen in Deutschland bei vielen Nutzern auftreten.

Zahlreiche Meldungen über 1&1-Störung

Nutzer in den Supportkanälen von 1&1, auf den üblichen Störungsmeldern und auch einige unserer Leser bestätigen die Probleme im 1&1-Festnetz aktuell. Leider bin ich auch selbst betroffen, kann es daher auch aus erster Hand bestätigen. Zahlreiche Webseiten und auch Dienste wie zum Beispiel Alexa sind nicht erreichbar.

Wer die Möglichkeit hat, kann versuchen, einen alternativen DNS-Server in seinem Router zu hinterlegen und so die Störung eventuell umgehen. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob das klappt, aber in der Vergangenheit half es manchmal.

Zu empfehlen wären hier die Lösungen von Google 8.8.8.8 (IPv4) und 2001:4860:4860::8888 (IPv6) oder Cloudflare 1.1.1.1 (IPv4) und 2606:4700:4700::1111 (IPv6).

