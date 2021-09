1&1 TV startet auf Smart-TVs von LG

Für alle, die einen Smart-TV von LG ab Baujahr 2016 mit dem Betriebssystem webOS ab Version 3 zu Hause haben, ist nun die Nutzung von 1&1 HD TV per App möglich.

Die 1&1 TV-App findet man ab sofort über die Suchfunktion im LG Store. Nach Installation der Anwendung können Kunden die Inhalte von 1&1 HD TV inklusive digitaler „Komfortfunktionen“ genießen. 1&1 HD TV kann beim Abschluss eines 1&1 DSL-Vertrages ab DSL 50 ab 4,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden.

Die Nutzung von 1&1 TV ohne extra Hardware ist bereits seit längerem für Kunden mit einem Smart-TV mit Android TV- oder Tizen OS-Betriebssystem möglich. Das bedeutet: Nach Installation der 1&1 TV-App aus dem App Store des TV-Geräts können Kunden mit ausgewählten Modellen von Samsung, Sony, Sharp, Philips und LG direkt 1&1 HD TV nutzen.

1&1 TV mit 87 Sendern und Komfortfunktionen

Wer sich für 1&1 HD TV entscheidet, erhält ein IPTV-Angebot aus 87 Sendern. 37 Programme stehen in HD-Qualität zur Verfügung. Das IPTV-Angebot von 1&1 bietet neben der Senderauswahl aus unterschiedlichen Genres Komfortfunktionen wie zeitversetztes Fernsehen (Replay), das Pause- und Aufnahme-Feature oder auch Multi-Streams. Das Angebot kann auf bis zu drei Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Randnotiz meinerseits: 1&1 TV ist im Grunde Zattoo mit einem 1&1-Branding, funktioniert also wirklich solide. Für mich ist das nun seit Jahren der einzige TV-Zugang und ich bin zufrieden damit. Aber: es lässt sich immer nur nutzen, wenn man im Internet an einem 1&1-Anschluss ist. Streaming über die mobilen Apps und Mobilfunk klappt damit also nicht.

