Das 9-Euro-Ticket kann ab nächster Woche gekauft werden

Wir haben hier schon häufiger über das 9-Euro-Ticket berichtet, welches im Juni in Deutschland für 3 Monate verfügbar sein wird. Im Juni, Juli und August kann man dann für jeweils 9 Euro einen Monat lang den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

9-Euro-Ticket: Kauf ab Montag möglich

Das 9-Euro-Ticket hat sich zwar auch zu einem kleinen Sylt-Meme entwickelt, soll aber in erster Linie nicht Urlauber, sondern Pendler entlasten. Das Ticket ist nicht in den Zügen des Fernverkehrs (z.B. IC, EC, ICE) und nicht in Fernbussen gültig.

Mittlerweile ist die Sonderseite der Bahn online, in der man alle Fragen zum 9-Euro-Ticket beantwortet. Dort verrät man auch, dass der Verkauf ab dem 23. Mai 2022 losgeht. Ab kommenden Montag kann das 9-Euro-Ticket also erworben werden.

9-Euro-Ticket: Kauf über App möglich

Wie kann man das 9-Euro-Ticket kaufen? Das geht entweder über die Webseite der Bahn, über örtliche Stellen oder die App „DB Navigator“, die es kostenlos für iOS und Android gibt. Fahrräder sind übrigens nicht im Preis des Tickets enthalten.

Das 9-Euro-Ticket soll eine einmalige Aktion bleiben, ab September gelten also wieder die normalen Preise. Und wer bereits ein Zeitkarten-Abo für den Nahverkehr hat, der bekommt dann eine Gutschrift oder eine Erstattung für die Differenz.

