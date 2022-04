ÖPNV: 9-Euro-Ticket startet am 1. Juni und gilt bundesweit

Die Bundesregierung hatte kürzlich ein zweites Entlastungspaket beschlossen. Das nennt sich „Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten“ und beinhaltet auch ein 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Nun haben wir einen geplanten Termin.

Das 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr soll zum 1. Juni 2022 starten und bundesweit gültig sein. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages. Das Ticket kostet 9 Euro pro Monat und kann dreimal gebucht werden, also – wenn alles klappt – auch in den Hauptsommerferienmonaten Juli und August. So könnte es auch innerdeutsche Reisen interessanter machen.

Zeitkartenabonnenten sollen eine Gutschrift bzw. eine Erstattung für die Differenz zwischen ihrem Abopreis und dem 9-Euro-Ticket bekommen. Das gilt ebenso für Semestertickets. Den Bund kostet die Aktion übrigens etwa 2,5 Milliarden Euro.

Das 9-Euro-Ticket soll online, über die DB-Navigator-App und am Schalter (nicht aber am Automaten) erhältlich sein.

