Man spürt so langsam durchaus, dass sich die Zeit des kostenlosen Ladens bei Supermärkten und anderen Geschäften dem Ende zuneigt. Bei ALDI Süd ist sie das jedenfalls, wenn man an einem Schnelllader vor Ort das Elektroauto laden möchte.

ALDI Süd verlangt Geld ab Juni

In ein paar Tagen möchte man dann 39 Cent pro kWh haben, was ein durchaus sehr fairer Preis zum Laden ist. Die Preise können übrigens auch variieren, falls ihr eine Ladekarte von einem anderen Anbieter nutzt, diesen Hinweis gibt es ebenfalls.

Bezahlt wird sonst über EC-/Kreditkarte, so wie man das von den Schnellladern bei Anbietern kennt. So wie ich das aktuell sehe, gilt das übrigens nur für die Säulen, an denen man schnell laden kann (HyperCharge) und nicht für die langsamen Säulen.

Schnelllader mit 150 kW findet man bei ALDI Süd eher im städtischen Bereich, die AC-Ladesäulen mit 22 kW gibt es eher im ländlichen Bereich. Ich verstehe zwar nicht, warum man dort langsamer laden will, aber bei ALDI glaubt man das wohl.

Aldi Süd führt ab Juni 2022 kostenpflichtiges Laden ein! Für einen fairen Kurs wie ich finde 👌🏼 pic.twitter.com/SPDiXxX0vn — Benjamin Scholtysik (@TouchBenny) May 16, 2022

