ALDI verkauft WLAN-Küchenmaschine für 349 Euro

Nicht nur Lidl, sondern auch ALDI verkauft ab dieser Woche wieder eine WLAN-Küchenmaschine, die sich gegen den beliebten Thermomix von Vorwerk positionieren möchte.

Das Modell der Eigenmarke „COMV“ mit der Modellnummer GT-SF-CC1 kostet 349 Euro und ist auch online versandkostenfrei bestellbar. Im Kern funktioniert die ALDI-Maschine ähnlich wie die Lidl-Maschine und auch der Thermomix.

So gibt es unter anderem ein 7 Zoll (ca. 18 cm) großes Farbdisplay, App-Anbindung, eine integrierte Küchenwaage, eine Linkslauffunktion, einen Timer und einiges mehr. 200 Rezepte sind bereits an Bord, weitere kann man per App laden.

Der Artikel ist online nur im Aktionszeitraum bis 10. April 2022 bestellbar bzw. „nur solange der Vorrat reicht“.

COMV GT-SF-CC1 WLAN-Küchenmaschine Eigenschaften

Zahlreiche Funktionen: Rühren, Kneten, Mixen, Kochen, Dampfgaren, Emulgieren, Hacken, Pürieren, Schlagen, Wiegen etc.

11 Geschwindigkeitsstufen im Rechtslauf inkl. Rührstufe für schonende Zubereitung

3 Geschwindigkeitsstufen im Linkslauf: Lauf entgegen der Schneiderichtung ermöglicht ein Rühren der Zutaten, ohne diese zu zerkleinern – für individuellere Zubereitungen (z. B. Risotto)

Pulsfunktion „TURBO“

Zuschaltbare Heizfunktion (ca. 30–120 °C, in 5-°C -Schritten)

Timerfunktion (1 Sek. bis 99 Min.)

Integrierte Küchenwaage (1.000–5.000 g), mit Tarafunktion

Doppelte Sicherheitsverriegelung

Edelstahl-Mixbehälter

Volumen: ca. 2,2 l

Beleuchtetes 15 x 8,8 cm (7″) Farb-Touchscreen-Display

Easy to clean

App-Steuerung über Smartphone und Tablet

200 vorinstallierte Rezepte

Eigene Rezepte über App hinzufügen, auf die Küchenmaschine übertragen oder über die App mit anderen Nutzern teilen

Einkaufswagenfunktion – Einkaufslisten erstellen

Max. Leistung: 1.200 W

Umfangreiches Zubehör: Messbecher, Rühreinsatz, Spatel, Edelstahlklingeneinsatz, Dampfgaraufsatz (3-tlg.), Garkorb, Kochbuch

Abmessungen und Gewicht:

B x H x T: ca. 46 x 34 x 32 cm

Ca. 9,1 kg (inkl. Zubehör)

Lieferumfang:

Küchenmaschine mit WLAN-Funktion Comv

Umfangreiches Zubehör

Rezeptbuch

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

