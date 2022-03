Für 349 Euro: Lidl verkauft erneut WLAN-Küchenmaschine

Lidl verkauft ab heute wieder eine Küchenmaschine mit WLAN. Es handelt sich um den „Monsieur Cuisine connect“ der als günstiger Thermomix-Klon gilt und online sowie in den Lidl-Filialen zu haben ist.

Das Gerät mit der Modellnummer SKMC 1200 F6 bietet unter anderem eine WLAN-Schnittstelle für den Zugriff auf eine Rezeptdatenbank, eine integrierte Küchenwaage sowie die „Cooking-Pilot“-Funktion für eine schrittweise Anleitung beim Kochen.

-->

Lidl spricht nicht von einem neuen Modell. Bereits die Vorgänger hießen Monsieur Cuisine Connect und auch optisch schaut das Gerät aus wie die vorherige Version der Küchenmaschine. Das „F6“ in der Modellkennung steht also wieder für kleinere Anpassungen, in diesem Fall für ein „geändertes Heizelement“.

Die Software und interne Hardware wurden mittlerweile verbessert, denn das alte Gerät aus dem Jahr 2018 war bekanntlich ein Sicherheitsfiasko.

Monsieur Cuisine connect SKMC 1200 F6 Eckdaten

Eigenschaften

Linkslauf zum Rühren von Suppen, Risottos, Eintöpfen o.Ä.

zum Rühren von Suppen, Risottos, Eintöpfen o.Ä. Rechtslauf zum Zerkleinern von Zutaten

zum Zerkleinern von Zutaten 10-stufige Geschwindigkeitseinstellung und zusätzliche Turbofunktion zum Impulsmixen

zum Impulsmixen Drei Automatikprogramme: Kneten : Zubereitung von schweren Teigen mit bis zu 500g Mehl Dampfgaren : für eine besonders schonende Zubereitung Anbraten : kurzzeitiges Anbraten mit bis zu 130°C und automatischem Umrühren im Linkslauf, sodass nichts zerkleinert wird

7-Zoll-Touchscreen zum Einstellen von Zeit, Geschwindigkeit, Temperatur und zur Anzeige der aktuellen Gartemperatur

99-Minuten-Timer

Rezepte-App mit Favoriten- und Einkaufslistenfunktion

Über 500 Rezepte direkt auf dem Gerät verfügbar Weitere Rezepte sind kostenlos online verfügbar und werden regelmäßig erweitert

Gelinggarantie: Jedes Monsieur Cuisine Rezept wird von Profiköchen mehrfach nachgekocht, bevor es als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem CookingPilot zur Verfügung steht. So gelingt einfach jedes Gericht auch ohne Kocherfahrung.

Technische Daten

Kochfunktion: 1.050 Watt

Mixen: 800 Watt

Drehzahl: ca. 120 bis 5.200 U/min

Temperatureinstellung von 37 bis 130 °C

Temperatur in 5 °C Schritten einstellbar – für punktgenaues Garen

Maße

Geräteabmessung: ca. 49,5 x 31,0 x 37,5 cm

Netzkabellänge: ca. 110 cm – Kabelstaufach mit -aufwicklung

Gewicht

Gerät: ca. 7,1 kg

Gerät inkl. Zubehör: ca. 10,6 kg

Lieferumfang

Großer, abnehmbarer Edelstahl Mixbehälter mit einem Kochvolumen von 3 Litern bei einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern

Inklusive Deckel mit Einfüllöffnung

Messbecher

Dampfgaraufsatz (tief und flach) mit Deckel

Kocheinsatz

Messereinsatz

Rühraufsatz und Spatel

Das komplette Zubehör ist spülmaschinengeeignet

Ab dem heutigen Montag, den 21. März 2022 ist der „Monsieur Cuisine connect SKMC 1200 F6“ zum Preis von 349 Euro online und auch in den Lidl-Filialen erhältlich.

LMP Tiny Hub bringt USB-A-Peripheriegeräte an den iMac Mit dem USB-C-Hub von LMP können drei USB-A 3.0-Geräte an einen iMac 24" M1 angeschlossen werden. Der Apple-Zubehörhersteller LMP haben einen kompakten USB-C Tiny Hub speziell für den Apple iMac 24 M1 (2021) vorgestellt. Er wird mit einem Klebepad auf…20. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->