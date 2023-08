Alexa und mehr: Die Roadmap von Amazon „ist großartig“

Amazon trennt sich in den kommenden Wochen von Dave Limp, der sich fast 14 Jahre um Geräte und Dienste bei Amazon gekümmert hat. Er hat also Dinge wie Alexa und die Fire TVs mit aufgebaut. Ein Nachfolger soll bald verkündet werden.

In einem Brief verabschiedet sich Dave Limp von Amazon und spricht davon, dass die Roadmap für Alexa und Co. nicht das Problem sei, diese ist „großartig“. Der Blick auf die kommenden Produkte sorgt bei ihm sogar weiterhin für ein „Lächeln“.

Dave Limp: Zeit für eine Veränderung

Es ist einfach nur Zeit für eine Veränderung, so Dave Limp, nach über 30 Jahren mit Produktentwicklung, will er eine andere Sichtweise vor der Rente erleben. Er hat wohl noch keinen Plan, aber eine Sache sei sicher: Keine Produkte für Konsumenten mehr. Allerdings bleibt er noch bis Herbst, denn Amazon hat hier sehr große Pläne.

Amazon habe „viel zu liefern“ und am 20. September findet das jährliche Event für neue Hardware von Amazon statt, das wird er noch begleiten. Wir wissen nicht, ob das die wahren Gründe für den Ausstieg sind, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich die Alexa-Sparte „in der Krise“ befindet. Frischer Wind ist nicht verkehrt.

Ich bin jedenfalls gespannt, was Amazon für den kommenden Monat geplant hat, denn die Hardware-Herbst-Events sind meistens für eine kleine Überraschung gut.

