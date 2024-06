AllesPost Deutschland liefert Pakete mit einem Trick nach Österreich

„AllesPost Deutschland“ ist ein Service der Österreichischen Post, der es Kunden ermöglicht, Produkte aus deutschen Online-Shops zu bestellen, die normalerweise nicht nach Österreich liefern.

Die Kunden erhalten eine deutsche Lieferadresse, an die ihre Bestellungen geschickt werden. Sobald die Pakete dort eintreffen, werden sie an die österreichische Adresse der Kunden weitergeleitet. Auf diese Weise können österreichische Verbraucher von einer größeren Auswahl an Produkten profitieren, ohne sich um Lieferbeschränkungen kümmern zu müssen.

Der Service ist einfach einzurichten. Die Registrierung für eine deutsche Lieferadresse ist kostenlos, die Gebühr für jede weitergeleitete Sendung beträgt 7,49 Euro. Die Kunden können den gesamten Prozess von der Bestellung über den Versand bis hin zur Bezahlung online abwickeln.

Bis Ende des Jahres ist die erste Bestellung zudem kostenfrei möglich.

Darüber hinaus arbeitet die Österreichische Post daran, den Service durch eine Retourenlösung weiter zu verbessern.

