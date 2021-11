Allnet-Flat-Tarife von sim.de in der Aktion – 6 GB für 6,66 Euro und mehr

Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet ab sofort wieder vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an.

Zunächst einmal gibt es den Tarif LTE All 6 GB für 6,66 EUR in der Aktion. Der monatliche Preis für dieses Angebot reduziert sich um knapp 50 Prozent von 12,99 EUR auf 6,66 EUR. Neben einer Telefonie- und SMS-Flat ist bei dem Tarif LTE All 6 GB auch EU-Roaming inklusive.

-->

Für alle, denen ein monatliches Internetvolumen von 6 GB zu wenig ist, hält sim.de noch zwei weitere Angebote bereit: Der Tarif LTE 10 GB ist aktuell für 8,99 EUR pro Monat erhältlich. Nutzer mit einem etwas höheren Bedarf an mobilem Datenvolumen können sich für den Tarif LTE All 6 GB + 8 GB entscheiden. Dieser LTE-Vertrag mit insgesamt 14 GB ist für 12,99 EUR monatlich bei sim.de verfügbar.

Die beiden letzteren Aktionstarife werden inklusive Telefonie-Flat und EU-Roaming angeboten, mit dem Tarif LTE All 14 GB können Nutzer zusätzlich unbegrenzt SMS schreiben. Alle Aktionen sind bis zum 22. November 2021 um 11 Uhr zeitlich befristet verfügbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

Zu den sim.de-Tarifen →

Mobilfunk: Die „App-Tarife“ machen Druck Auf dem deutschen Mobilfunkmarkt bewegt sich etwas. Nachdem zunächst zahlreiche Prepaid-Tarife ansprechende Pakete geschnürt haben, sind inzwischen die „App-Tarife“ an der Reihe. Wer regelmäßig mobiFlip.de liest, kennt sie bereit: Die „App-Tarife“. Damit sind Mobilfunktarife gemeint, die sich i.d.R. ausschließlich per…12. November 2021 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->