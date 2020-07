Amazon Alexa für Android und iOS kann bald Apps starten

Amazon hat diese Woche „Alexa for Apps“ als Preview für Entwickler angekündigt. Die Idee dahinter ist, dass man mit der Alexa-App für Android und iOS eine App vom Smartphone starten kann. Es soll aber nicht nur der Start einer App, sondern auch eine spezielle Funktion (starte Suche XY bei Twitter) möglich sein.

Laut Amazon haben bereits erste Entwickler diese Funktion in ihre Apps eingebaut, unter anderem TikTok, Uber und Zynga. Die Idee ist gut, aber die Umsetzung ohne einen vollen Zugriff auf Android oder iOS eher Spielerei. Wer öffnet die Alexa-App, nur um dann damit eine andere App auf dem Gerät zu starten?

-->

Amazon: Alexa-Kopfhörer sind auch dabei

Die Funktion könnte aber praktisch für die Android-Smartphones sein, die Alexa tief integriert haben, und Nutzer mit einem Alexa-fähigen Kopfhörer könnten auch davon profitieren. Mit den Amazon Echo Buds soll es zum Beispiel möglich sein eine Smartphone-App über den Alexa-Befehl zu starten.

Warten wir aber mal ab, wie diese Funktion von den Entwicklern angenommen wird und ob sie diese in ihre Apps einbauen. Laut Amazon befindet sich „Alexa for Apps“ derzeit noch in der Preview, für die sich Entwickler anmelden müssen.

Netflix ab sofort auf Google Nest Hub verfügbar Der Videostreaming-Dienst Netflix ist ab sofort mit den Smart Displays von Google kompatibel. Besitzer eines Google Nest Hub oder Nest Hub Max können darauf von nun an Filme und Serien von Netflix ansehen. Bislang war die Auswahl an verfügbaren Streamingdiensten…22. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->