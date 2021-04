Amazon Alexa: Die Ankündigungs-Funktion kann nun furzen

Es hat sich mal wieder etwas getan bei Amazon Alexa. Nachdem es möglich geworden war, die Routinen mit anderen Usern zu teilen, kann mittlerweile auch die Ankündigungs-Funktion furzen – und noch mehr.

Die Ankündigungs-Funktion ermöglicht es den Alexa-Usern, auf einfache Weise Ankündigungen an andere Alexa-fähige Geräte im Haushalt zu schicken, vergleichbar ist das Ganze mit einer Ein-Wege-Sprechanlage.

-->

Man kann das von einem Alexa-fähigen Gerät aus machen: z.B. mit dem Befehl „Alexa, mach eine Ankündigung“ oder „Alexa, kündige an: das Abendessen ist fertig“ und schon wird „Das Abendessen ist fertig“ von allen unterstützten Geräten im Haushalt angekündigt.

Alexa Ankündigungs-Funktion mit Tönen

Interessanter wird es, wenn man die Alexa-App für die Ankündigungs-Funktion nutzt. Hier konnte man bereits seit geraumer Zeit einfach Text eingeben, der dann ebenfalls auf allen unterstützten Geräten abgespielt wurde. Mittlerweile kann dieser Text um verschiedene Töne ergänzt werden. So kann Alexa nicht nur sprechen, was eingetippt wurde, sondern auch furzen, hupen, küssen und mehr.

Nutzer können Ankündigungen auf einem oder allen unterstützten Geräten auch blockieren, indem sie den „Bitte nicht stören“-Modus einschalten. Das geht per Sprachbefehl „Alexa, bitte nicht stören“ oder in der Alexa-App. Im Gegensatz zu Drop In sind Ankündigungen nur in einer Richtung möglich.

Amazon Alexa Preis: Kostenlos

Homematic IP: Vollschutz und Eco-Modus per NFC aktivieren Das Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 war hier im Blog schon häufiger Thema. Das liegt unter anderem daran, dass ich es selbst nutze. Daher gibt es mal wieder einen kleinen Tipp von mir. Wie ich neulich bereits erwähnt hatte, lassen…28. April 2021 JETZT LESEN →

-->