Amazon Alexa: Neue Funktion gibt euch mehr Zeit für Befehle

Amazon hat laut The Verge eine neue Funktion für Alexa eingeführt, die euch mehr Zeit für Befehle gibt. Es ist allerdings eine optionale Funktion, die man erst in den Einstellungen der Alexa-App aktivieren muss (ich kann sie noch nicht sehen).

Bedeutet: Aktiviert man diese neue Funktion in der App, dann wartet Alexa etwas länger auf euren Befehl oder eure Frage und reagiert nicht gleich damit, dass man nicht verstanden wurde. Auch ein sehr nützliches Feature für die Barrierefreiheit.

Da ich die Funktion bisher nicht in der Alexa-App finden kann, gehe ich mal davon aus, dass es sich (wie so oft) um einen Rollout in Phasen handelt und die USA mal wieder vor anderen Ländern dran sind. Falls ihr die Funktion aber schon aktivieren könnt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren und wir ergänzen das dann.

