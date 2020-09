Amazon Alexa mit Podcast-Streaming

Amazon Deutschland hat heute mitgeteilt, dass Podcasts nun auch direkt über Amazon Alexa gestreamt werden können. Gestern gab es den Start bei Amazon Music, man kann aber auch über Alexa und einen Echo seine Podcasts hören.

Somit reicht beispielsweise der Sprachbefehl „Alexa, spiel Baywatch Berlin“ aus, um den Podcast zu starten. Nutzer können direkt nach der aktuellsten Episode eines Podcasts fragen, oder zwischen den Folgen vor und zurücknavigieren.

Außerdem lässt sich die gerade gehörte Episode bequem von Gerät zu Gerät an der gleichen Stelle fortsetzen. Wer längere Formate liebt, kann also beim Frühstück über das Echo-Gerät im Wohnzimmer beginnen, im Auto über Echo Auto mit „Alexa, setz den Podcast Baywatch Berlin fort“ nahtlos an der gleichen Stelle weiterhören und über die Smartphone-App die Folge in der Mittagspause beenden. All das ohne zusätzliches Einloggen oder weiteren Aufwand.