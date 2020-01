Amazon Deutschland: Kommen bald eigene Geschäfte?

Amazon Deutschland denkt wohl über den Start von Geschäften in Deutschland nach. In den USA und anderen Ländern ist der Riese bereits in den stationären Einzelhandel eingestiegen, unter anderem auch mit Amazon Go. Das ist ein von Amazon entwickeltes Konzept, bei dem es keine klassische Kasse gibt.

Bei Amazon ist man sich bewusst, dass die Kunden zwar immer mehr online einkaufen, doch klassische Geschäfte deswegen nicht aussterben werden. Daher wäre es denkbar, dass man hier ebenfalls einsteigt, Ralf Kleber von Amazon Deutschland wollte gegenüber Welt aber noch keine Details nennen.

Ich denke auch, dass dieser Schritt nur eine Frage der Zeit sein wird und wir früher oder später erste Läden mit Amazon-Branding in Deutschland sehen werden. Und die Tatsache, dass man das nun ins Gespräch gebracht hat, wirft die Vermutung in den Raum, dass es vielleicht 2020 passieren wird.

