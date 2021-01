Amazon Echo Show 10 startet im Februar

Amazon präsentierte Ende 2020 wieder zahlreiche neue Echo-Speaker, doch einer davon kam nicht mehr vor Weihnachten, der Echo Show 10. Es handelt sich um den bisher größten Echo-Speaker mit Display (es gibt ein 10,1 Zoll großes Display). Für den US-Markt gibt es jetzt auch ein offizielles Datum: 25. Februar 2021.

Amazon Echo Show 10 mit HD-Auflösung

Der HD-Bildschirm (bei dieser Größe hätte es ruhig FHD sein dürfen) kann sich leicht drehen und es gibt eine Frontkamera mit 13 Megapixel, die für Videoanrufe geeignet ist. Ein Zigbee-Hub ist ebenfalls noch integriert und wir bekommen einen 76-mm-Woofer (3 Zoll) und noch zwei 25-mm-Hochtonlautsprecher (1 Zoll).

-->

Der Sound dürfte also in etwa dem normalen Amazon Echo von 2020 entsprechen, vielleicht ein bisschen besser (da minimal bessere Hochtöner). Der Fokus liegt auf dem Einsatz in der Küche und wer möchte, der kann auch Serien über Amazon Prime Video oder Netflix streamen. YouTube gibt es leider nicht als native Option.

Der Amazon Echo Show 10 ist also quasi ein etwas besserer Echo mit einem 10 Zoll großen Display, auf dem Inhalte in HD-Qualität angezeigt werden. Dafür möchte Amazon 249,99 Euro haben und man kann zwischen Schwarz und Weiß wählen.

Info Das Datum gilt (bisher) nur für den US-Markt, Amazon Deutschland konnte uns noch kein Datum nennen. Reichen wir bald nach.

PS: Sollte euch das große Display egal sein, dann würde ich übrigens 50 Euro sparen und den besseren (bezogen auf den Sound) Amazon Echo Studio wählen.

Spotify Podcasts starten auf Echo-Geräten Alexa-Kunden können ab sofort auch Spotify Podcasts auf ihren Echo-Geräten hören. Hierfür verknüpfen sie einfach ihren Account in der Alexa-App mit dem Spotify-Konto – und anschließend sind die Podcasts auf ihren Echo-Geräten verfügbar. Mit Alexa lassen sich Podcasts finden und…16. Dezember 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->