Amazon Fire TV jetzt mit TikTok-App

In den USA ist die TikTok-App schon lange auf dem Amazon Fire TV verfügbar, der globale Rollout der Plattform beginnt aber erst jetzt. Dafür ist Deutschland neben Frankreich und Großbritannien direkt bei der ersten Welle mit dabei.

Das bedeutet, dass ihr, sofern ihr einen Amazon Fire TV nutzt, die Inhalte von TikTok ab sofort auch auf dem großen Display schauen könnt. Die App wurde an größere Displays im Querformat angepasst, was mobil nicht der Fall ist.

Ich nutze keinen Amazon Fire TV, aber falls das eure bevorzugte Plattform ist und ihr gerne bei TikTok unterwegs seid, dann schaut doch mal im Store von Amazon vorbei, denn die App sollte ab sofort (natürlich kostenlos) verfügbar sein.

The TikTok TV app has been specifically created for a TV home-viewing experience, allowing you to view content from our ‘For You’ and ‘Following’ feeds. This includes the most liked and viewed videos across a huge range of categories, from gaming and comedy, to food and animals.