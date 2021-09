Amazon Halo View: Direkter Angriff auf Fitbit

Amazon gab letztes Jahr bekannt, dass man in den Fitness-Markt einsteigt und hat im direkten Atemzug ein eigenes Band namens Amazon Halo vorgestellt. In diesem Jahr geht man einen Schritt weiter, denn es gibt ein neues Band von Amazon.

Amazon Halo View mit Display

Das nennt sich Amazon Halo View und wie man am Namen erkennen kann, ist die große Neuerung ein richtiges Display. Das fehlte bei der ersten Version noch. Man hat heute also einen direkten Konkurrenten für das Fitbit Charge 5 vorgestellt.



Der Preis ist erneut sehr attraktiv, denn Amazon möchte nur 80 Dollar für das Halo View und es gibt noch ein Jahresabo für den Fitness-Dienst von Amazon dazu. Der Marktstart ist für 2021 angepeilt, aber wir haben keine Details für Deutschland.

Was mir bei den großen Alexa-Events von Amazon auffällt: Die USA sind ein großer und bunter Platz für die Experimente von Amazon. Manche Produkte schaffen es nie nach Europa. So kann Amazon aber auch nicht herausfinden, ob eine Idee in einem anderen Markt funktioniert – wie in diesem Fall mit den Fitness-Armbändern.

Amazon baut übrigens nicht nur die Hardware aus, mit Halo Nutrition wird es ab Januar 2022 auch ein neues Angebot für die Ernährung geben. Man meint es also wirklich ernst mit „Health & Fitness“, das hat man beim heutigen Event gemerkt.

